россия объявила в розыск заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александра Нестеренко.
Юлия Тимошенко, украинский политик и народный депутат, была объявлена Министерством внутренних дел России в розыск в России по неустановленной статье Уголовного кодекса.
Парадокс ситуации заключается в том, что для "Украинской молочной компании" вовсе не проблема отремонтировать и эту дорогу, и многие другие в Черниговской области.
Россия объявила в розыск бывших украинских чиновников Алексея Данилова, Павла Климкина и Владимира Гройсмана.
Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла остается вакантной в 30 украинских посольствах в разных странах, в частности, в Великобритании, беларуси, Гане и других, сообщает департамент управления персоналом Министерства иностранных дел.
россияне распространяют фальшивые марки с изображением горящего "Крокус Сити Холла", ложно утверждая, что они от "Укрпочты", в рамках дезинформационных усилий.
Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Алексея Данилова на должность посла Украины в Молдове.
Кандидатура бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова рассматривается на должность нового посла Украины в Молдове в Офисе Президента.
Алексей Данилов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, теперь будет работать в дипломатической сфере, объявил Президент Владимир Зеленский.
Президент Зеленский представил Александра Литвиненко как нового Секретаря Совета национальной безопасности и обороны, обозначив такие приоритеты, как усиление способности Украины прогнозировать угрозы, продолжение политики санкций, доктринальная работа, кибербезопасность и оборона государства.
Президент Зеленский назначил Олега Иващенко новым главой Службы внешней разведки Украины, ожидая, что он будет работать на глобальном уровне для противодействия путинской системе.
Президент Зеленский осуществил перестановки на ключевых должностях в сфере безопасности, уволив секретаря СНБО Алексея Данилова и назначив Александра Литвиненко новым секретарем СНБО с целью усиления стратегических возможностей Украины.
Алексей Данилов вероятно был уволен с должности секретаря СНБО из-за его противоречивых заявлений, которые повредили имиджу Украины, а также отсутствия коммуникации с окружением Президента.
Алексей Данилов, уволенный с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, поблагодарил Президента за доверие и возможность служить Украине, пообещав и в дальнейшем работать на благо страны.
Олег Иващенко назначен новым главой Службы внешней разведки Украины, заменив на этом посту Александра Литвиненко.
Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны и назначил вместо него Александра Литвиненко.
Российские пропагандисты обнародовали фейковое видео, на котором секретарь СНБО Украины Алексей Данилов якобы заявляет о причастности Украины к стрельбе под москвой 22 марта. Это была плохо смонтированная подделка с использованием кадров телемарафона 16 марта.
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, заявил, что вражеская пропаганда вкладывает огромные ресурсы для распространения панических новостей в украинском информационном пространстве на фоне российских ударов, и призвал украинцев оставаться сильными.
россия разворачивает мощную кампанию по дискредитации высшего военного и политического руководства Украины на 3-4 месяца, связанную с темой выборов в Украине.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель саркастически поздравил владимира путина с "убедительной" победой на фиктивных президентских выборах в россии, где не было ни оппозиции, ни свободы, ни выбора.
США осуждают фейковые выборы, которые проводит рф на оккупированных украинских территориях, и никогда не признают их легитимность или результаты, подтверждая свою позицию, что Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области и Крым являются частью суверенной Украины.
Украина не признает президентские выборы в россии в 2024 году, называя их "фарсом" и заявляя, что в россии уже давно не было свободных и честных выборов, поскольку в избирательный процесс регулярно вмешиваются и создают преимущества для провластных кандидатов.
Киев не будет просить разрешения на нанесение ударов по военно-промышленным объектам россии, которые снабжают российскую армию, и удары по таким объектам будут продолжены, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Украина не будет контактировать с нынешним руководством кремля, пока не будет справедливого суда и наказания за преступления, совершенные в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
В ГУР заявили, что заявление России о готовности вернуть тела со сбитого самолета Ил-76 не является чем-то новым, поскольку Украина требовала международного расследования этого инцидента, но Россия отказалась.
россия снова спекулирует на теме падения российского самолета Ил-76 под белгородом, Украина требует прозрачного международного расследования и доступа к месту катастрофы.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, россия сейчас имеет специальные подразделения, которые занимаются вмешательством в выборы каждой европейской страны.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины считает, что долгое время европейцы игнорировали угрозы, которые несет россия.
По словам секретаря СНБО, российские агенты распространяют более 166 миллионов постов в социальных сетях еженедельно в рамках дезинформационной кампании против Украины, из которых более 36 миллионов направлены на дискредитацию должностных лиц.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, воздушное пространство Украины будет оставаться закрытым до тех пор, пока не будут предоставлены гарантии безопасности.