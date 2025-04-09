Алексей Данилов

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27471 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России объявили в розыск Юлию Тимошенко

Юлия Тимошенко, украинский политик и народный депутат, была объявлена Министерством внутренних дел России в розыск в России по неустановленной статье Уголовного кодекса.

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На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

Парадокс ситуации заключается в том, что для "Украинской молочной компании" вовсе не проблема отремонтировать и эту дорогу, и многие другие в Черниговской области.

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В россии объявили в розыск еще и Данилова, Климкина и Гройсмана

Россия объявила в розыск бывших украинских чиновников Алексея Данилова, Павла Климкина и Владимира Гройсмана.

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Украина не имеет послов в 30 странах. В МИД обнародовали перечень

Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла остается вакантной в 30 украинских посольствах в разных странах, в частности, в Великобритании, беларуси, Гане и других, сообщает департамент управления персоналом Министерства иностранных дел.

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россияне распространяют фальшивые марки с изображением горящего "Крокус Сити Холла", ложно утверждая, что они от "Укрпочты", в рамках дезинформационных усилий.

Война • 30 марта, 08:13 • 32464 просмотра

Зеленский заявил, что Данилов станет послом Украины в Молдове

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Алексея Данилова на должность посла Украины в Молдове.

политика • 29 марта, 17:30 • 31827 просмотра

Экс-секретаря СНБО Данилова рассматривают на должность нового посла в Молдове - СМИ

Кандидатура бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова рассматривается на должность нового посла Украины в Молдове в Офисе Президента.

политика • 29 марта, 15:18 • 28480 просмотра

Данилов будет работать на дипломатическом направлении - Зеленский

Алексей Данилов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, теперь будет работать в дипломатической сфере, объявил Президент Владимир Зеленский.

политика • 29 марта, 10:49 • 22569 просмотра

Зеленский представил нового секретаря СНБО и очертил приоритеты обновленного Совета безопасности

Президент Зеленский представил Александра Литвиненко как нового Секретаря Совета национальной безопасности и обороны, обозначив такие приоритеты, как усиление способности Украины прогнозировать угрозы, продолжение политики санкций, доктринальная работа, кибербезопасность и оборона государства.

Война • 29 марта, 10:30 • 25650 просмотра

Зеленский представил нового руководителя Службы внешней разведки и очертил ожидания

Президент Зеленский назначил Олега Иващенко новым главой Службы внешней разведки Украины, ожидая, что он будет работать на глобальном уровне для противодействия путинской системе.

Война • 28 марта, 11:29 • 41458 просмотра

Зеленский об увольнении Данилова: он переводится на другое направление

Президент Зеленский осуществил перестановки на ключевых должностях в сфере безопасности, уволив секретаря СНБО Алексея Данилова и назначив Александра Литвиненко новым секретарем СНБО с целью усиления стратегических возможностей Украины.

Война • 26 марта, 17:34 • 27837 просмотра
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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Алексей Данилов вероятно был уволен с должности секретаря СНБО из-за его противоречивых заявлений, которые повредили имиджу Украины, а также отсутствия коммуникации с окружением Президента.

Война • 26 марта, 16:42 • 154029 просмотра

Данилов дал первый комментарий после увольнения: заявил, что и в дальнейшем будет работать для Украины

Алексей Данилов, уволенный с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, поблагодарил Президента за доверие и возможность служить Украине, пообещав и в дальнейшем работать на благо страны.

Война • 26 марта, 15:19 • 23450 просмотра

Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Олег Иващенко назначен новым главой Службы внешней разведки Украины, заменив на этом посту Александра Литвиненко.

Война • 26 марта, 13:47 • 27470 просмотра

Зеленский уволил Данилова. Новым секретарем СНБО стал Литвиненко

Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны и назначил вместо него Александра Литвиненко.

Война • 26 марта, 13:39 • 68746 просмотра

Пропагандисты показали фейк якобы с участием Данилова о стрельбе под москвой

Российские пропагандисты обнародовали фейковое видео, на котором секретарь СНБО Украины Алексей Данилов якобы заявляет о причастности Украины к стрельбе под москвой 22 марта. Это была плохо смонтированная подделка с использованием кадров телемарафона 16 марта.

Война • 23 марта, 09:37 • 35342 просмотра

Вражеская пропаганда пытается посеять панические новости в украинское инфопространство на фоне российских ударов - ОП

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, заявил, что вражеская пропаганда вкладывает огромные ресурсы для распространения панических новостей в украинском информационном пространстве на фоне российских ударов, и призвал украинцев оставаться сильными.

Война • 22 марта, 14:02 • 23246 просмотра

В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему

россия разворачивает мощную кампанию по дискредитации высшего военного и политического руководства Украины на 3-4 месяца, связанную с темой выборов в Украине.

Война • 20 марта, 19:22 • 109145 просмотра

Без свободы и оппозиции: глава Евросовета на перед "поздравил" путина с победой на выборах

Президент Европейского Совета Шарль Мишель саркастически поздравил владимира путина с "убедительной" победой на фиктивных президентских выборах в россии, где не было ни оппозиции, ни свободы, ни выбора.

политика • 15 марта, 10:06 • 27341 просмотра

В Госдепе заявили, что США не будут признавать результаты фиктивных выборов рф на оккупированных территориях

США осуждают фейковые выборы, которые проводит рф на оккупированных украинских территориях, и никогда не признают их легитимность или результаты, подтверждая свою позицию, что Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области и Крым являются частью суверенной Украины.

Война • 14 марта, 19:20 • 67734 просмотра

Украина не признает выборы президента рф - Данилов

Украина не признает президентские выборы в россии в 2024 году, называя их "фарсом" и заявляя, что в россии уже давно не было свободных и честных выборов, поскольку в избирательный процесс регулярно вмешиваются и создают преимущества для провластных кандидатов.

политика • 14 марта, 17:08 • 32055 просмотра

В СНБО заявили, что Киев "ни с кем не будет согласовывать", какие цели поражать у рф

Киев не будет просить разрешения на нанесение ударов по военно-промышленным объектам россии, которые снабжают российскую армию, и удары по таким объектам будут продолжены, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Война • 14 марта, 15:15 • 27517 просмотра

Данилов о переговорах с рф: "Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может"

Украина не будет контактировать с нынешним руководством кремля, пока не будет справедливого суда и наказания за преступления, совершенные в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Война • 6 марта, 08:03 • 33058 просмотра

В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать "тела" с Ил-76

В ГУР заявили, что заявление России о готовности вернуть тела со сбитого самолета Ил-76 не является чем-то новым, поскольку Украина требовала международного расследования этого инцидента, но Россия отказалась.

Война • 2 марта, 15:02 • 102700 просмотра

рф в очередной раз спекулирует на теме падения Ил-76: Лубинец на фоне заявления рф о готовности отдать "тела погибших"

россия снова спекулирует на теме падения российского самолета Ил-76 под белгородом, Украина требует прозрачного международного расследования и доступа к месту катастрофы.

Война • 1 марта, 08:27 • 33382 просмотра

Данилов: искусственный интеллект стал для россии шагом вперед, они смогут вмешаться в выборы президента США

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, россия сейчас имеет специальные подразделения, которые занимаются вмешательством в выборы каждой европейской страны.

политика • 28 февраля, 13:29 • 23339 просмотра

Данилов не понимает, почему Европе понадобилось так много времени, чтобы "проснуться" и понять угрозу от россии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины считает, что долгое время европейцы игнорировали угрозы, которые несет россия.

политика • 28 февраля, 12:51 • 24746 просмотра

Данилов: российские агенты еженедельно распространяют об Украине 166 миллионов дезинформационных постов

По словам секретаря СНБО, российские агенты распространяют более 166 миллионов постов в социальных сетях еженедельно в рамках дезинформационной кампании против Украины, из которых более 36 миллионов направлены на дискредитацию должностных лиц.

Война • 28 февраля, 12:12 • 25658 просмотра
Эксклюзив

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, воздушное пространство Украины будет оставаться закрытым до тех пор, пока не будут предоставлены гарантии безопасности.

Война • 26 февраля, 14:57 • 177827 просмотра