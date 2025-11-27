Зеленский назначил экс-секретаря СНБО Литвиненко послом Украины в Сербии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Толкача с должности посла Украины в Сербии и назначил на эту должность бывшего главу Службы внешней разведки и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Литвиненко. Об этом пишет УНН со ссылкой на соответствующие указы Президента.
Подробности
Указом №865/2025 с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сербия был уволен Владимир Толкач.
В то же время указом №866/2025 на эту должность был назначен Александр Литвиненко.
Дополнение
В 2021 году Литвиненко был назначен на должность главы Службы внешней разведки, где он находился до марта 2024 года.
Тогда же Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место Александра Литвиненко.
В июле этого года Литвиненко был уволен с должности, а на его место назначен бывший министр обороны Рустем Умеров.
Напомним
