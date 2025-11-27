Зеленский назначил экс-секретаря СНБО Литвиненко послом Украины в Сербии

$42.300.10
48.950.00
ukenru
18:30 • 7988 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31 • 11114 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
15:25 • 20129 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 27210 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 18042 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 25750 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 20097 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13500 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17156 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46 • 12112 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.9м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto27 ноября, 11:52 • 25243 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 19511 просмотра
Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе27 ноября, 14:52 • 11251 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 16792 просмотра
Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США18:19 • 8830 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 16807 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
15:25 • 20127 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 27208 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 25750 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 19527 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожская область
Покровск
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 27470 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 48572 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 82023 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 97564 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 97016 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Boeing Starliner
Социальная сеть
Time (журнал)

Зеленский назначил экс-секретаря СНБО Литвиненко послом Украины в Сербии

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Толкача с должности посла Украины в Сербии. На эту должность назначен Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Службу внешней разведки и бывший секретарем СНБО.

Зеленский назначил экс-секретаря СНБО Литвиненко послом Украины в Сербии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Толкача с должности посла Украины в Сербии и назначил на эту должность бывшего главу Службы внешней разведки и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Литвиненко. Об этом пишет УНН со ссылкой на соответствующие указы Президента.

Подробности

Указом №865/2025 с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сербия был уволен Владимир Толкач.

В то же время указом №866/2025 на эту должность был назначен Александр Литвиненко.

Дополнение

В 2021 году Литвиненко был назначен на должность главы Службы внешней разведки, где он находился до марта 2024 года.

Тогда же Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место Александра Литвиненко.

В июле этого года Литвиненко был уволен с должности, а на его место назначен бывший министр обороны Рустем Умеров.

Напомним

Кабинет министров назначил культурного менеджера Богдану Лаюк заместителем министра культуры.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Кабинет Министров Украины
Рустем Умеров
Служба внешней разведки Украины
Алексей Данилов
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Сербия
Владимир Зеленский