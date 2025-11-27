Зеленський призначив екссекретаря РНБО Литвиненка послом України в Сербії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Толкача з посади посла України в Сербії. На цю посаду призначено Олександра Литвиненка, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки та був секретарем РНБО.
Деталі
Указом №865/2025, з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сербія було звільнено Володимира Толкача.
Водночас, указом №866/2025, на цю посаду було призначено Олександра Литвиненка.
Доповнення
У 2021 році Литвиненка було призначено на посаду голову Служби зовнішньої розвідки, де він перебував до березня 2024 року.
Тоді ж Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони і одразу ж призначив на його місце - Олександра Литвиненка.
У липні цього року Литвиненка було звільнено з посади, а на його місце призначено колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.
Нагадаємо
