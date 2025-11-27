$42.300.10
18:30
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
15:25
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
27 листопада, 11:46
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
Зеленський призначив екссекретаря РНБО Литвиненка послом України в Сербії

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Толкача з посади посла України в Сербії. На цю посаду призначено Олександра Литвиненка, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки та був секретарем РНБО.

Зеленський призначив екссекретаря РНБО Литвиненка послом України в Сербії

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Толкача з посади посла України в Сербії та призначив на цю посаду колишнього голову Служби зовнішньої розвідки та екссекретаря Ради нацбезпеки та оборони Олександра Литвиненка. Про це пише УНН з посиланням на відповідні укази Президента.

Деталі

Указом №865/2025, з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сербія було звільнено Володимира Толкача.

Водночас, указом №866/2025, на цю посаду було призначено Олександра Литвиненка.

Доповнення

У 2021 році Литвиненка було призначено на посаду голову Служби зовнішньої розвідки, де він перебував до березня 2024 року.

Тоді ж Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони і одразу ж призначив на його місце - Олександра Литвиненка.

У липні цього року Литвиненка було звільнено з посади, а на його місце призначено колишнього міністра оборони Рустема Умєрова. 

Нагадаємо

Кабінет міністрів призначив культурну менеджерку Богдану Лаюк заступником міністра культури.

Павло Башинський

