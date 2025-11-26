Богдана Лаюк стала заступником міністра культури: що про неї відомо
Київ • УНН
Кабінет міністрів призначив культурну оглядачку Богдану Лаюк заступником міністра культури. Вона відповідатиме за книговидання, читання, видимість української літератури за кордоном та мовну політику.
Кабінет міністрів призначив культурну менеджерку Богдану Лаюк заступником міністра культури. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.
Призначено: Лаюк Богдану Вікторівну заступником міністра культури України; Бутенка Юрія Олександровича державним секретарем Міністерства у справах ветеранів України
Доповнення
У Мінкульті повідомили, що Богдана Лаюк (Неборак) – магістр права Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Має багаторічний досвід у сфері культури й медіа як кураторка культурних проєктів, журналістка, редакторка.
Співпрацювала з багатьма ключовими українськими культурними інституціями та постійно взаємодіє з осередками україністики за кордоном.
У міністерстві вона відповідатиме за формування й реалізацію державної політики у сфері книговидання, читання, видимості української літератури за кордоном, а також за мовну політику.
Нагадаємо
У жовтні Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України - міністра культури України. Це рішення підтримали 266 народних депутатів.