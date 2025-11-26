$42.400.03
48.950.03
ukenru
16:49 • 2622 перегляди
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго
15:50 • 6814 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 8928 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 4898 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 7502 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 3306 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47 • 3112 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38 • 2392 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
14:29 • 7230 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 17486 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Богдана Лаюк стала заступником міністра культури: що про неї відомо

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Кабінет міністрів призначив культурну оглядачку Богдану Лаюк заступником міністра культури. Вона відповідатиме за книговидання, читання, видимість української літератури за кордоном та мовну політику.

Богдана Лаюк стала заступником міністра культури: що про неї відомо

Кабінет міністрів призначив культурну менеджерку Богдану Лаюк заступником міністра культури. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

Призначено: Лаюк Богдану Вікторівну заступником міністра культури України; Бутенка Юрія Олександровича державним секретарем Міністерства у справах ветеранів України 

- повідомив Мельничук.

Доповнення

У Мінкульті повідомили, що Богдана Лаюк (Неборак) – магістр права Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Має багаторічний досвід у сфері культури й медіа як кураторка культурних проєктів, журналістка, редакторка.

Співпрацювала з багатьма ключовими українськими культурними інституціями та постійно взаємодіє з осередками україністики за кордоном.

У міністерстві вона відповідатиме за формування й реалізацію державної політики у сфері книговидання, читання, видимості української літератури за кордоном, а також за мовну політику.

Нагадаємо

У жовтні Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України - міністра культури України. Це рішення підтримали 266 народних депутатів.

Антоніна Туманова

