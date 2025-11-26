$42.400.03
В четверг, 27 ноября, по всей Украине будут действовать ограничения электропотребления – Укрэнерго
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФ
Эксклюзив
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Богдана Лаюк стала заместителем министра культуры: что о ней известно

Киев • УНН

Кабинет министров назначил культурного обозревателя Богдану Лаюк заместителем министра культуры. Она будет отвечать за книгоиздание, чтение, видимость украинской литературы за рубежом и языковую политику.

Кабинет министров назначил культурного менеджера Богдану Лаюк заместителем министра культуры. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Назначены: Лаюк Богдана Викторовна заместителем министра культуры Украины; Бутенко Юрий Александрович государственным секретарем Министерства по делам ветеранов Украины 

- сообщил Мельничук.

Дополнение

В Минкульте сообщили, что Богдана Лаюк (Неборак) – магистр права Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Имеет многолетний опыт в сфере культуры и медиа как куратор культурных проектов, журналистка, редактор.

Сотрудничала со многими ключевыми украинскими культурными институциями и постоянно взаимодействует с центрами украинистики за рубежом.

В министерстве она будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере книгоиздания, чтения, видимости украинской литературы за рубежом, а также за языковую политику.

Напомним

В октябре Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины - министра культуры Украины. Это решение поддержали 266 народных депутатов.

Антонина Туманова

