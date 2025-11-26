Богдана Лаюк стала заместителем министра культуры: что о ней известно
Киев • УНН
Кабинет министров назначил культурного обозревателя Богдану Лаюк заместителем министра культуры. Она будет отвечать за книгоиздание, чтение, видимость украинской литературы за рубежом и языковую политику.
Кабинет министров назначил культурного менеджера Богдану Лаюк заместителем министра культуры. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.
Назначены: Лаюк Богдана Викторовна заместителем министра культуры Украины; Бутенко Юрий Александрович государственным секретарем Министерства по делам ветеранов Украины
Дополнение
В Минкульте сообщили, что Богдана Лаюк (Неборак) – магистр права Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Имеет многолетний опыт в сфере культуры и медиа как куратор культурных проектов, журналистка, редактор.
Сотрудничала со многими ключевыми украинскими культурными институциями и постоянно взаимодействует с центрами украинистики за рубежом.
В министерстве она будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере книгоиздания, чтения, видимости украинской литературы за рубежом, а также за языковую политику.
Напомним
В октябре Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины - министра культуры Украины. Это решение поддержали 266 народных депутатов.