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Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО

Київ • УНН

 • 1424 перегляди

Президент України Володимир Зеленський 18 липня 2025 року підписав указ №496/2025. Документом призначено Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться у президентському указі №496/2025 від 18 липня, пише УНН.

Призначити Умєрова Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України

- ідеться у тексті указу.

При цьому попереднім указом №495/2025 від 18 липня Президент звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка.

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Доповнення

16 липня Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра. Разом з ним у відставку пішов весь уряд, у тому числі Рустем Умєров.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Рустем Умєров може стати новим дипломатичним представником держави у США. Проте згодом нардепи, зокрема Ярослав Железняк, заявляли, що на посла України в США розглядають Ольгу Стефанішину, а Рустем Умєров піде у РНБО. Нардеп заявляв, що Умєров може стати секретарем РНБО чи заступником секретаря.

У результаті Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Україна
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