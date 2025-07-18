Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться у президентському указі №496/2025 від 18 липня, пише УНН.

Призначити Умєрова Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України - ідеться у тексті указу.

При цьому попереднім указом №495/2025 від 18 липня Президент звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка.

Умєров підсумував дворічну роботу на посаді очільника Міноборони

Доповнення

16 липня Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра. Разом з ним у відставку пішов весь уряд, у тому числі Рустем Умєров.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Рустем Умєров може стати новим дипломатичним представником держави у США. Проте згодом нардепи, зокрема Ярослав Железняк, заявляли, що на посла України в США розглядають Ольгу Стефанішину, а Рустем Умєров піде у РНБО. Нардеп заявляв, що Умєров може стати секретарем РНБО чи заступником секретаря.

У результаті Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.