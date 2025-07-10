Заміна посла у США відбудеться: Зеленський назвав можливу кандидатуру

Президент Володимир Зеленський заявив, що готується змінити посла України в США Оксану Маркарову. За його словами, новим дипломатичним представником держави може стати міністр оборони Рустем Умєров. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.

Зміна посла в Сполучених Штатах Америки відбудеться. Я вдячний Оксані Маркаровій, ми з нею розмовляли, мали контакт. Яке буде продовження її роботи, я не можу сказати. Багато чого буде залежати саме від неї. Я відкритий, я хотів би, щоб вона продовжила працювати саме в Україні, якщо вона вирішить для себе по іншому, то це її вибір - сказав Зеленський.

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Президент також назвав ймовірного наступника Маркарової.

Що стосується нового посла, і би так сказав, Кабінету міністрів - я скажу відверто, якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти України у Сполучених Штатах Америки, - тобто, ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, - це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України. Зрозуміло чому, тому що сьогодні всі рішення, весь наш бюджет - це, на жаль, війна. Тому від Міністерства оборони дуже багато залежить всього. Це серйозне рішення. Для нас важливо в тому контексті, який зараз відбувається, посилювати відносини із США, не втрачати цей момент - додав Зеленський.

За його словами, одна з ідей щодо призначення посла України у США полягає в тому, що диппредставництво може очолити міністр оборони України Рустем Умєров.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський під час спілкування у США повідомив послу України у США Оксані Маркаровій про намір її звільнити.

Ще у вересні 2024 року спікер Палати представників США закликав звільнити посла України Маркарову. Тоді Майк Джонсон звинуватив українського посла в США Оксану Маркарову в ненадійності та неспроможності ефективно виконувати свої обов'язки як дипломат.