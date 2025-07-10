Заміна посла у США відбудеться: Зеленський назвав можливу кандидатуру

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
16:18 • 10658 перегляди
Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
Ексклюзив
14:43 • 63379 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
13:59 • 78864 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
13:33 • 42975 перегляди
Україна залучила 10 млрд євро: Зеленський заявив, що на Конференції з відбудови підписано 200 угод
Ексклюзив
13:06 • 41593 перегляди
Скасування маркетингу знищує аптеки - економіст Кушнірук
10 липня, 11:35 • 34894 перегляди
Кількість жертв серед цивільних в Україні за червень досягла максимуму за три роки: місія ООН з прав людини
10 липня, 10:35 • 65975 перегляди
ЄС запускає новий фонд для відбудови України і оголосив про можливість залучити до €10 млрд
10 липня, 09:06 • 26985 перегляди
Убивство співробітника СБУ в Києві: відкрито кримінальне провадження
10 липня, 05:46 • 30973 перегляди
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки
10 липня, 05:30 • 97351 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.2м/с
54%
743мм
Популярнi новини
Смертельна стрілянина в Києві: вбито поковника СБУ Івана Воронича10 липня, 08:58 • 53332 перегляди
Британія повідомила про велику оборонну угоду з Україною: передбачає понад 5000 ракет ППО10 липня, 11:50 • 14690 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими10 липня, 12:07 • 78071 перегляди
Пекін відреагував на затримання в Україні китайців за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"14:36 • 36208 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю15:21 • 45755 перегляди
Публікації
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю15:21 • 46651 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
14:43 • 63380 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
Ексклюзив
13:59 • 78865 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими10 липня, 12:07 • 78938 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит 10 липня, 05:30 • 97351 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Рим
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні 17:43 • 5398 перегляди
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 159720 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 287974 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 465800 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 293474 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Signal
Збиття Boeing 777 біля Донецька
Бук (ЗРК)

Заміна посла у США відбудеться: Зеленський назвав можливу кандидатуру

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив про намір звільнити посла України в США Оксану Маркарову, розглядаючи у якості кандидата на цю посаду, зокрема, міністра оборони Рустема Умєрова. Це рішення може спричинити значні перестановки в українському уряді.

Заміна посла у США відбудеться: Зеленський назвав можливу кандидатуру

Президент Володимир Зеленський заявив, що готується змінити посла України в США Оксану Маркарову. За його словами, новим дипломатичним представником держави може стати міністр оборони Рустем Умєров. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.

Зміна посла в Сполучених Штатах Америки відбудеться. Я вдячний Оксані Маркаровій, ми з нею розмовляли, мали контакт. Яке буде продовження її роботи, я не можу сказати. Багато чого буде залежати саме від неї. Я відкритий, я хотів би, щоб вона продовжила працювати саме в Україні, якщо вона вирішить для себе по іншому, то це її вибір

- сказав Зеленський.

Деталі

Президент також назвав ймовірного наступника Маркарової.

Що стосується нового посла, і би так сказав, Кабінету міністрів - я скажу відверто, якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти України у Сполучених Штатах Америки, - тобто, ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, - це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України. Зрозуміло чому, тому що сьогодні всі рішення, весь наш бюджет - це, на жаль, війна. Тому від Міністерства оборони дуже багато залежить всього. Це серйозне рішення. Для нас важливо в тому контексті, який зараз відбувається, посилювати відносини із США, не втрачати цей момент

- додав Зеленський.

За його словами, одна з ідей щодо призначення посла України у США полягає в тому, що диппредставництво може очолити міністр оборони України Рустем Умєров.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський під час спілкування у США повідомив послу України у США Оксані Маркаровій про намір її звільнити.

Ще у вересні 2024 року спікер Палати представників США закликав звільнити посла України Маркарову. Тоді Майк Джонсон звинуватив українського посла в США Оксану Маркарову в ненадійності та неспроможності ефективно виконувати свої обов'язки як дипломат.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Маркарова Оксана Сергіївна
Рустем Умєров
Майк Джонсон (політик)
Палата представників США
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9