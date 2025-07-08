Зеленський повідомив послу України у США Маркаровій про її заміну – джерела

Президент Володимир Зеленський під час спілкування повідомив послу України у США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Про це журналісту УНН повідомили джерела.

Президент повідомив Маркаровій про свій намір її звільнити. Вони (Зеленський та Маркарова – ред.) спілкувались і Президент запропонував їй залишитись в команді - розповів співрозмовник.

Джерело зазначило, що ще вирішується хто буде замість Маркарової.

"Тривають консультації з американцями", - додав співрозмовник.

Доповнення

Ще у вересні 2024 року спікер Палати представників США закликав звільнити посла України Маркарову.

Тоді Майк Джонсон звинуватив українського посла в США Оксани Маркарову в ненадійності та неспроможності ефективно виконувати свої обов'язки як дипломат.

Останніми тижнями в ЗМІ знову почали повідомляти про кадрові зміни, щокрема уряді.

7 липня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина прокоментувала чутки про її можливе звільнення з посади та призначення послом України в США, зазначивши, що вона таких розмов не мала ні з ким.