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Спікер Палати представників США закликав звільнити посла України

Спікер Палати представників США закликав звільнити посла України

Київ • УНН

 • 18691 перегляди

Майк Джонсон звинуватив Оксану Маркарову в ненадійності та неефективності як дипломата. Він закликав президента Зеленського звільнити її з посади посла України в США.

"Закликав до звільнення українського посла Оксани Маркарової". Про це повідомляє Спікер Палати представників США Майк Джонсон у X, передає УНН.

Деталі

У своїй заяві до Президента України Володимира Зеленського Спікер Палати представників США Майк Джонсон звинуватив українського посла в США Оксани Маркарову в ненадійності та неспроможності ефективно виконувати свої обов'язки як дипломат.

Після організації партизанської кампанії в державі, де цього тижня тривала битва, Оксана Маркарова продемонструвала, що їй не можна довіряти, щоб чесно та ефективно служити дипломатом у цій країні

- Майк Джонсон.

Додамо

Поки що реакції з боку Офісу Президента України на ці закиди не було. Маркарова займає посаду посла України в США з 2021 року.

У США конгресмени-республіканці розслідують візит Зеленського до Пенсильванії25.09.24, 22:11 • 50501 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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