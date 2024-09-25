Спікер Палати представників США закликав звільнити посла України
Київ • УНН
Майк Джонсон звинуватив Оксану Маркарову в ненадійності та неефективності як дипломата. Він закликав президента Зеленського звільнити її з посади посла України в США.
"Закликав до звільнення українського посла Оксани Маркарової". Про це повідомляє Спікер Палати представників США Майк Джонсон у X, передає УНН.
Деталі
У своїй заяві до Президента України Володимира Зеленського Спікер Палати представників США Майк Джонсон звинуватив українського посла в США Оксани Маркарову в ненадійності та неспроможності ефективно виконувати свої обов'язки як дипломат.
Після організації партизанської кампанії в державі, де цього тижня тривала битва, Оксана Маркарова продемонструвала, що їй не можна довіряти, щоб чесно та ефективно служити дипломатом у цій країні
Додамо
Поки що реакції з боку Офісу Президента України на ці закиди не було. Маркарова займає посаду посла України в США з 2021 року.
У США конгресмени-республіканці розслідують візит Зеленського до Пенсильванії25.09.24, 22:11 • 50501 перегляд