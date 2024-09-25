"Призвал к освобождению украинского посла Оксаны Маркаровой". Об этом сообщает Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в X, передает УНН.

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В своем заявлении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обвинил украинского посла в США Оксану Маркарову в ненадежности и неспособности эффективно выполнять свои обязанности как дипломат.

После организации партизанской кампании в государстве, где на этой неделе продолжалась битва, Оксана Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять, чтобы честно и эффективно служить дипломатом в этой стране - Майк Джонсон.

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Пока что реакции со стороны Офиса Президента Украины на эти упреки не было. Маркарова занимает должность посла Украины в США с 2021 года.

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