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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США конгрессмены-республиканцы расследуют визит Зеленского в Пенсильванию

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Комитет Палаты представителей США инициировал расследование визита Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании. Республиканцы подозревают администрацию Байдена в использовании госресурсов для предвыборной кампании.

В США представители Республиканской партии  инициировали расследование визита украинского президента Владимира Зеленского в Пенсильванию, где он посетил оружейный завод. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей.

Детали

Председатель наблюдательного комитета Джеймс Комер 25 сентября начал расследование в отношении администрации Байдена-Харрис, которая, по мнению республиканцев, использовала средства налогоплательщиков для перевозки президента Украины в Пенсильванию для «участия в предвыборной кампании вице-президента 2024 года». 

Комер запросил документы из Белого дома, Министерства обороны и Министерства юстиции относительно возможных злоупотреблений Вашингтона государственными ресурсами и требует предоставить все записи и информацию о визите.

Вместе с тем республиканец напомнил, что в 2019 году палата представителей, контролируемая демократами, объявила импичмент президенту Дональду Дж. Трампу за злоупотребление властью на основании теории о том, что он пытался использовать иностранного лидера - президента Украины Владимира Зеленского - для получения выгоды от своей президентской кампании 2020 года.

Дополнение

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США посетил завод в Пенсильвании, который производит артиллерийские снаряды для украинских военных, и объявил о планах увеличения производства.

Напомним,

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский желает, чтобы на предстоящих выборах президента США победу одержала кандидат от Демократической партии Камала Харрисю

Владимир Омельченко

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