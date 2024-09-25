В США конгрессмены-республиканцы расследуют визит Зеленского в Пенсильванию

В США представители Республиканской партии инициировали расследование визита украинского президента Владимира Зеленского в Пенсильванию, где он посетил оружейный завод. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей.

Детали

Председатель наблюдательного комитета Джеймс Комер 25 сентября начал расследование в отношении администрации Байдена-Харрис, которая, по мнению республиканцев, использовала средства налогоплательщиков для перевозки президента Украины в Пенсильванию для «участия в предвыборной кампании вице-президента 2024 года».

Комер запросил документы из Белого дома, Министерства обороны и Министерства юстиции относительно возможных злоупотреблений Вашингтона государственными ресурсами и требует предоставить все записи и информацию о визите.

Вместе с тем республиканец напомнил, что в 2019 году палата представителей, контролируемая демократами, объявила импичмент президенту Дональду Дж. Трампу за злоупотребление властью на основании теории о том, что он пытался использовать иностранного лидера - президента Украины Владимира Зеленского - для получения выгоды от своей президентской кампании 2020 года.

Дополнение

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США посетил завод в Пенсильвании, который производит артиллерийские снаряды для украинских военных, и объявил о планах увеличения производства.

Напомним,

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский желает, чтобы на предстоящих выборах президента США победу одержала кандидат от Демократической партии Камала Харрисю