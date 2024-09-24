Трамп заявив, що Зеленський прагне перемоги демократів на виборах у США

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський бажає, аби на майбутніх виборах президента США перемогу здобула кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Як на мене, Зеленський - найвидатніший продавець в історії. Кожного разу після приїзду до цієї країни, він їде зі 60 млрд доларів. Він дуже хоче, аби вони (кандидати від Демократичної партії - ред.) перемогли, але я вчиню інакше, я знайду спосіб досягти миру,