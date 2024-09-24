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Трамп заявив, що Зеленський прагне перемоги демократів на виборах у США

Трамп заявив, що Зеленський прагне перемоги демократів на виборах у США

Київ • УНН

 • 65076 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський бажає перемоги демократів на майбутніх виборах президента США. Трамп пообіцяв досягти миру між Україною та росією у разі своєї перемоги.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський бажає, аби на майбутніх виборах президента США перемогу здобула кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Як на мене, Зеленський - найвидатніший продавець в історії. Кожного разу після приїзду до цієї країни, він їде зі 60 млрд доларів. Він дуже хоче, аби вони (кандидати від Демократичної партії - ред.) перемогли, але я вчиню інакше, я знайду спосіб досягти миру,

- наголосив Трамп.

Деталі

Він додав, що у разі перемоги він зв'яжеться з президентами рф та України та закличе їх укласти мир. При цьому жодних деталей свого "мирного плану" Трамп не оприлюднив.

У Зеленського та Гарріс поки що не відреагували на зауваження Трампа.

Трамп каже, що не балотуватиметься в президенти у 2028 році, якщо програє на виборах23.09.24, 00:18 • 19915 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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