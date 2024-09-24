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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп заявил, что Зеленский стремится к победе демократов на выборах в США

Трамп заявил, что Зеленский стремится к победе демократов на выборах в США

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 04:18  •  12272 просмотра

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Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский желает победы демократов на предстоящих выборах президента США. Трамп пообещал достичь мира между Украиной и Россией в случае своей победы.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский желает, чтобы на предстоящих выборах президента США победу одержала кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Как по мне, Зеленский - самый выдающийся продавец в истории. Каждый раз после приезда в эту страну, он уезжает с 60 млрд долларов. Он очень хочет, чтобы они (кандидаты от Демократической партии - ред.) победили, но я поступлю иначе, я найду способ достичь мира,

- подчеркнул Трамп.

Детали

Он добавил, что в случае победы он свяжется с президентами РФ и Украины и призовет их заключить мир. При этом никаких деталей своего "мирного плана" Трамп не обнародовал.

У Зеленского и Харрис пока не отреагировали на замечания Трампа.

Трамп говорит, что не будет баллотироваться в президенты в 2028 году, если проиграет на выборах22 сентября 2024, 21:18 • 18300 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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