Трамп говорит, что не будет баллотироваться в президенты в 2028 году, если проиграет на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства в 2028 году. Это будет в том случае, если он проиграет выборы в этом году. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в программе "Full Measure" Трампу задали вопрос, собирается ли он снова баллотироваться через четыре года, если потерпит неудачу в ноябре. 78-летний кандидат от Республиканской партии ответил, что не будет.

Нет, не думаю. Я думаю... так и будет. Я вообще этого не вижу. Я надеюсь, что мы добьемся успеха,