Трамп говорит, что не будет баллотироваться в президенты в 2028 году, если проиграет на выборах
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2028 году, если проиграет выборы в этом году. 78-летний кандидат от Республиканской партии надеется на успех в текущей кампании.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства в 2028 году. Это будет в том случае, если он проиграет выборы в этом году. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в программе "Full Measure" Трампу задали вопрос, собирается ли он снова баллотироваться через четыре года, если потерпит неудачу в ноябре. 78-летний кандидат от Республиканской партии ответил, что не будет.
Нет, не думаю. Я думаю... так и будет. Я вообще этого не вижу. Я надеюсь, что мы добьемся успеха,
Напомним
Дональд Трамп заявил, что проведение повторных дебатов по выборам 2024 года является неуместным, поскольку голосование уже началось. Он также прокомментировал намерения Камалы Харрис провести дебаты, назвав их попыткой улучшить свои позиции.