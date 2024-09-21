Трамп вважає недоцільними повторні дебати перед виборами 2024 року
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що проведення дебатів щодо виборів 2024 року є недоречним, оскільки голосування вже почалося. Він також прокоментував наміри Камали Гарріс провести дебати, назвавши їх спробою покращити свої позиції.
Колишній президент Дональд Трамп заявив, що проведення чергових дебатів щодо виборів 2024 року є недоцільним, оскільки американці вже почали голосувати. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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На мітингу у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна, Трамп зазначив, що проблема з черговими дебатами полягає в тому, що вже занадто пізно їх реалізувати.
Він також прокоментував наміри віце-президента Камали Гарріс провести дебати перед виборами.
Тепер вона хоче провести дебати прямо перед виборами з CNN, тому що вона погано програє
Нагадаємо
Раніше Гарріс оголосила, що прийняла запрошення CNN взяти участь у дебатах, запланованих на жовтень.
Камала Гарріс погодилася на повторні дебати з Трампом: його реакція невідома21.09.24, 21:30 • 25945 переглядiв