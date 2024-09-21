Трамп считает нецелесообразными повторные дебаты перед выборами 2024 года

Бывший президент Дональд Трамп заявил, что проведение очередных дебатов по выборам 2024 года является нецелесообразным, поскольку американцы уже начали голосовать. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

На митинге в Уилмингтоне, штат Северная Каролина, Трамп отметил, что проблема с очередными дебатами заключается в том, что уже слишком поздно их реализовать.

Он также прокомментировал намерения вице-президента Камалы Харрис провести дебаты перед выборами.

Теперь она хочет провести дебаты прямо перед выборами с CNN, потому что она плохо проиграет - отметил Дональд Трамп.

Напомним,

Ранее Харрис объявила, что приняла приглашение CNN принять участие в дебатах, запланированных на октябрь.

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