Камала Харрис согласилась на повторные дебаты с Трампом: его реакция неизвестна

Камала Харрис согласилась на повторные дебаты с Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Данное мероприятие может состояться 23 октября.

У Дональда Трампа не должно быть причин отказываться от этих дебатов - заявила представитель предвыборного штаба Харрис.

Официальная реакция Трампа на предложение CNN пока отсутствует. Ранее он публично заявлял, что не планирует во второй раз встречаться на дебатах с Харрис, что вызывает сомнения относительно его участия в будущих дебатах. Напряженные отношения между Трампом и CNN также могут осложнить договоренности, поскольку экс-президент неоднократно обвинял телеканал в распространении ложной информации о нем.

Следовательно, пока остается неизвестным, примет ли Трамп вызов.

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