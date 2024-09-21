Камала Харрис согласилась на повторные дебаты с Трампом: его реакция неизвестна
Киев • УНН
Камала Харрис согласилась на повторные дебаты с Дональдом Трампом, предложенные CNN на 23 октября. Реакция Трампа неизвестна, ранее он заявлял о нежелании участвовать в дебатах с Харрис.
Камала Харрис согласилась на повторные дебаты с Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Данное мероприятие может состояться 23 октября.
У Дональда Трампа не должно быть причин отказываться от этих дебатов
Официальная реакция Трампа на предложение CNN пока отсутствует. Ранее он публично заявлял, что не планирует во второй раз встречаться на дебатах с Харрис, что вызывает сомнения относительно его участия в будущих дебатах. Напряженные отношения между Трампом и CNN также могут осложнить договоренности, поскольку экс-президент неоднократно обвинял телеканал в распространении ложной информации о нем.
Следовательно, пока остается неизвестным, примет ли Трамп вызов.
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