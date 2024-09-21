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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Камала Харрис согласилась на повторные дебаты с Трампом: его реакция неизвестна

Камала Харрис согласилась на повторные дебаты с Трампом: его реакция неизвестна

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 18:30  •  598 просмотра

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Камала Харрис согласилась на повторные дебаты с Дональдом Трампом, предложенные CNN на 23 октября. Реакция Трампа неизвестна, ранее он заявлял о нежелании участвовать в дебатах с Харрис.

Камала Харрис согласилась на повторные дебаты с Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Данное мероприятие может состояться 23 октября.

У Дональда Трампа не должно быть причин отказываться от этих дебатов

- заявила представитель предвыборного штаба Харрис.

Официальная реакция Трампа на предложение CNN пока отсутствует. Ранее он публично заявлял, что не планирует во второй раз встречаться на дебатах с Харрис, что вызывает сомнения относительно его участия в будущих дебатах. Напряженные отношения между Трампом и CNN также могут осложнить договоренности, поскольку экс-президент неоднократно обвинял телеканал в распространении ложной информации о нем.

Следовательно, пока остается неизвестным, примет ли Трамп вызов.

Гарріс підтвердила зустріч із Зеленським наступного тижня: вже сьому за рахунком 20 сентября 2024, 13:56 • 11250 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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