Харрис подтвердила встречу с Зеленским на следующей неделе: уже седьмую по счету
Киев • УНН
Вице-президент США Камала Харрис подтвердила встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Белом доме. Это будет их седьмая встреча, во время которой США подтвердят непоколебимую поддержку Украины.
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что на следующей неделе в Белом доме в седьмой раз встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНН.
На следующей неделе в Белом доме я в седьмой раз встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы с президентом Байденом четко заявили: наша поддержка украинского народа, который борется за свою свободу, является непоколебимой
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Накануне в Офисе Президента сообщили, что во время визита в США, который запланирован на следующую неделю, президент Украины Владимир Зеленский встретится с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и вице-президентом США Камалой Харрис.
Также пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер рассказала, что Камала Харрис отдельно встретится с Президентом Зеленским в Белом доме.