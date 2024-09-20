Харрис подтвердила встречу с Зеленским на следующей неделе: уже седьмую по счету

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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20 сентября 2024, 13:56  •  3752 просмотра

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Вице-президент США Камала Харрис подтвердила встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Белом доме. Это будет их седьмая встреча, во время которой США подтвердят непоколебимую поддержку Украины.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что на следующей неделе в Белом доме в седьмой раз встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНН

На следующей неделе в Белом доме я в седьмой раз встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы с президентом Байденом четко заявили: наша поддержка украинского народа, который борется за свою свободу, является непоколебимой

- написала Харрис в соцсети X.

Дополнение 

Накануне в Офисе Президента сообщили, что во время визита в США, который запланирован на следующую неделю, президент Украины Владимир Зеленский встретится с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и вице-президентом США Камалой Харрис. 

Также пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер рассказала, что Камала Харрис  отдельно встретится с Президентом Зеленским в Белом доме.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
kamala-kharrisКамала Харрис
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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