Гарріс підтвердила зустріч із Зеленським наступного тижня: вже сьому за рахунком
Київ • УНН
Віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня в Білому домі. Це буде їхня сьома зустріч, під час якої США підтвердять непохитну підтримку України.
Віцепрезидентка Камала Гарріс США заявила, що наступного тижня в Білому домі всьоме зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє УНН.
Наступного тижня в Білому домі я всьоме зустрінуся з президентом України Володимиром Зеленським. Ми з президентом Байденом чітко заявили: наша підтримка українського народу, який бореться за свою свободу, є непохитною
Доповнення
Напередодні в Офісі Президента повідомили, що під час візиту до США, який запланована на наступний тиждень, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з кандидатами у президента США Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.
Також прессекретар президента США Карін Жан-П’єр розповіла, що Камала Гарріс окремо зустрінеться з Президентом Зеленським у Білому домі.