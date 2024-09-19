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Байден і Зеленський зустрінуться у Білому домі 26 вересня

Байден і Зеленський зустрінуться у Білому домі 26 вересня

Київ • УНН

 • 18599 перегляди

Президент США Джо Байден зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 26 вересня. Лідери обговорять війну в Україні, стратегічне планування та підтримку США у захисті від російської агресії.

У четвер, 26 вересня, Президент США Джо Байден зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Про це йдеться у заяві прессекретаря президента США Карін Жан-П’єр, передає УНН.

Як зазначено у заяві, віце-президент США Камала Гарріс також окремо зустрінеться з президентом Зеленським у Білому домі.

"Лідери обговорять стан війни між росією та Україною, включаючи стратегічне планування України та підтримку США для України в її захисті від російської агресії. Президент і віце-президент (США - ред.) підкреслять свою непохитну відданість підтримувати Україну, доки вона не переможе у цій війні", - йдеться у заяві.

Виступ Зеленського на засіданні Ради Безпеки ООН: ЗМІ назвали нову дату18.09.24, 22:58 • 46728 переглядiв

Додамо

Зеленський їде до США з "планом перемоги", який він хоче представити президенту США Джо Байдену.

Видання зауважує, що його поїздка припадає на критичний момент війни, коли російські війська продовжують просуватися на сході України, незважаючи на те, що сили Києва минулого місяця несподівано вторглися в Курську область росії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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