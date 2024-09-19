Байден и Зеленский встретятся в Белом доме 26 сентября

В четверг, 26 сентября, Президент США Джо Байден встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер, передает УНН.

Как указано в заявлении, вице-президент США Камала Харрис также отдельно встретится с президентом Зеленским в Белом доме.

"Лидеры обсудят состояние войны между россией и Украиной, включая стратегическое планирование Украины и поддержку США для Украины в ее защите от российской агрессии. Президент и вице-президент (США - ред.) подчеркнут свою непоколебимую преданность поддерживать Украину, пока она не победит в этой войне", - говорится в заявлении.

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Зеленский едет в США с "планом победы", который он хочет представить президенту США Джо Байдену.

Издание отмечает, что его поездка приходится на критический момент войны, когда российские войска продолжают продвигаться на востоке Украины, несмотря на то, что силы Киева в прошлом месяце неожиданно вторглись в Курскую область россии.