Выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН: СМИ назвали новую дату

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 сентября, выступит на заседании Совета Безопасности ООН по войне россии. Об этом сообщили в представительстве Словении в ООН, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, заседание состоится, когда мировые лидеры будут находиться в Нью-Йорке на ежегодной встрече Генеральной ассамблеи ООН.

Добавим

Зеленский едет в США с "планом победы", который он хочет представить президенту США Джо Байдену.

Издание отмечает, что его поездка приходится на критический момент войны, когда российские войска продолжают продвигаться на востоке Украины, несмотря на то, что силы Киева в прошлом месяце неожиданно вторглись в Курскую область россии.

По словам дипломатов, заседание Совета Безопасности ООН во вторник состоялось по запросу Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Японии, Южной Кореи и Мальты.

Ранее "Голос Америки" сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября.

Напомним

россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. Это было решительно осуждено Генеральной ассамблеей из 193 членов, которая также требовала от москвы вывести свои войска, но Совет Безопасности зашел в тупик, поскольку россия может наложить вето на любые действия.