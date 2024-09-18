Выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН: СМИ назвали новую дату

ukenru
Эксклюзив
Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
  •  73849 просмотра

Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Эксклюзив
«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине
  •  100765 просмотра

«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине

Эксклюзив
"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат
  •  103225 просмотра

"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат

Эксклюзив
Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы
  •  104521 просмотра

Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы

Эксклюзив
Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года
  •  102292 просмотра

Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года

Эксклюзив
Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин
  •  102893 просмотра

Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин

Эксклюзив
Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных
  •  106025 просмотра

Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных

Эксклюзив
«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу
17 сентября 2024, 15:32  •  116265 просмотра

«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу

Эксклюзив
Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз
17 сентября 2024, 12:05  •  124810 просмотра

Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз

Эксклюзив
Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
17 сентября 2024, 07:57  •  126621 просмотра

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС может направить санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф - спецпредставитель

ЕС может направить санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф - спецпредставитель

  •  33468 просмотра
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  89494 просмотра
Удар по складу боеприпасов в тверской области: появились спутниковые фото уничтоженных арсеналов рф

Удар по складу боеприпасов в тверской области: появились спутниковые фото уничтоженных арсеналов рф

  •  35192 просмотра
Войска рф днем били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: один человек погиб, среди раненых ребенок

Войска рф днем били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: один человек погиб, среди раненых ребенок

  •  24207 просмотра
Украина уже полностью подготовила план победы - Зеленский

Украина уже полностью подготовила план победы - Зеленский

  •  16004 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  89494 просмотра
Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

17 сентября 2024, 11:59  •  139388 просмотра
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

17 сентября 2024, 10:52  •  138509 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

17 сентября 2024, 06:18  •  152023 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  218140 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 сентября: Всемирный день мониторинга качества воды, День бамбука

18 сентября: Всемирный день мониторинга качества воды, День бамбука

  •  118352 просмотра
Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

17 сентября 2024, 18:56  •  100550 просмотра
Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

17 сентября 2024, 09:46  •  106557 просмотра
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

17 сентября 2024, 03:07  •  109447 просмотра
Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

16 сентября 2024, 17:56  •  102431 просмотра
Актуальное
Выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН: СМИ назвали новую дату

Выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН: СМИ назвали новую дату

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 19:58  •  4312 просмотра

Read in English

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 24 сентября. Он представит "план победы" во время визита в США, когда мировые лидеры соберутся на ежегодную встречу Генассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 сентября,  выступит на заседании Совета Безопасности ООН по войне россии. Об этом сообщили в представительстве Словении в ООН, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, заседание состоится, когда мировые лидеры будут находиться в Нью-Йорке на ежегодной встрече Генеральной ассамблеи ООН.

Добавим

Зеленский едет в США с "планом победы", который он хочет представить президенту США Джо Байдену.

Издание отмечает, что его поездка приходится на критический момент войны, когда российские войска продолжают продвигаться на востоке Украины, несмотря на то, что силы Киева в прошлом месяце неожиданно вторглись в Курскую область россии.

По словам дипломатов, заседание Совета Безопасности ООН во вторник состоялось по запросу Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Японии, Южной Кореи и Мальты.

Ранее "Голос Америки" сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября.

Напомним

россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. Это было решительно осуждено Генеральной ассамблеей из 193 членов, которая также требовала от москвы вывести свои войска, но Совет Безопасности зашел в тупик, поскольку россия может наложить вето на любые действия.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
sovet-bezopasnosti-organizatsii-obedinennikh-natsiiСовет Безопасности Организации Объединенных Наций
maltaМальта
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
dzho-baidenДжо Байден
yaponiyaЯпония
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина