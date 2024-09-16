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Зеленський виступить на Генасамблеї ООН 25 вересня - ЗМІ

Зеленський виступить на Генасамблеї ООН 25 вересня - ЗМІ

Київ • УНН

 • 46888 перегляди

Президент України Володимир Зеленський виступить на Генасамблеї ООН 25 вересня. Він планує представити "план перемоги" та наголосити на потребі далекобійної зброї для зміни перебігу війни.

Загальні дебати на Генасамблеї ООН починаються 24 вересня і того ж дня там має промовляти президент США Джо Байден, а наступного дня - 25 вересня говоритиме президент України Володимир Зеленський, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Видання зазначає, що Президент Зеленський казав, що планує особисто ознайомити західних партнерів і зокрема президента Байдена, а також кандидатів на американських президентських виборах Дональда Трампа і Камалу Гарріс з так званим "планом перемоги".

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"Пакет перемоги, який я представлю президенту Сполучених Штатів, може прокласти шлях до надійного миру – до повної реалізації Формули миру", - сказав Зеленський.

Він окремо наголошував на потребі "далекобійності, достатньої для того, щоб змінити перебіг війни та змусити Росію шукати миру".

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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