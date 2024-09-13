Дозвіл на далекобійність змусить росію шукати миру - Зеленський

Питання про потребу України в далекобійності більше не викликає сумнівів, адже саме це допоможе переламати ситуацію на фронті, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу в межах XX зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає УНН.

Путіну не потрібні жодні дозволи, погодження на далекобійність. Кожен, хто просто бачить на мапі, звідки росія завдає ударів, де готує сили й тримає резерви, де розташовує військові об’єкти та яку використовує логістику, – кожен, хто все це бачить, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність