Дозвіл на далекобійність змусить росію шукати миру - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україні потрібна достатня далекобійна зброя для зміни перебігу війни. Він обговорив це питання з високопосадовцями США та Великої Британії.
Питання про потребу України в далекобійності більше не викликає сумнівів, адже саме це допоможе переламати ситуацію на фронті, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу в межах XX зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає УНН.
Путіну не потрібні жодні дозволи, погодження на далекобійність. Кожен, хто просто бачить на мапі, звідки росія завдає ударів, де готує сили й тримає резерви, де розташовує військові об’єкти та яку використовує логістику, – кожен, хто все це бачить, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність
Зеленський зазначив, що нещодавно детально обговорив це питання з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. За словами президента, після цієї зустрічі більше не залишається невирішених питань щодо необхідності надання Україні достатніх далекобійних засобів.
Я хочу підкреслити: достатньої. Достатньої не для того, щоб просто сказати, що рішення є. Далекобійності, достатньої для того, щоб змінити перебіг війни та змусити Росію шукати миру. І ми дуже сподіваємося на наших партнерів, сподіваємося на результат від наших партнерів. Принаймні ми працюємо над цим
Нагадаємо
У російських ракетах, які атакують українські школи можуть бути деталі з Америки, Європи, Азії. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Саміті перших леді та джентельменів, а також зауважив - "безпека дітей стосується кожного.