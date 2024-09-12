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Диявол - у деталях: Зеленський про іноземні компоненти у російських ракетах, які летять в українські школи

Київ • УНН

 • 46974 перегляди

Президент України заявив, що в російських ракетах, які атакують українські школи, можуть бути компоненти з Америки, Європи та Азії. Він наголосив, що безпека дітей стосується кожного.

У російських ракетах, які атакують українські школи можуть бути деталі з Америки, Європи, Азії. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Саміті перших леді та джентельменів, а також зауважив - "безпека дітей стосується кожного", передає УНН.

"... дуже легко засуджувати російську ракету, яка летить у нашу школу. Але не так легко визнати, що в цій ракеті можуть бути деталі з Америки, Європи, Азії, із будь-якої частини світу. Ви знаєте, є такий вислів: диявол – у деталях. Цей приклад про ракети, на жаль, доводить це. В усіх сенсах цього слова. 

Як це можливо? Чому це можливо? І нехай визнати це нелегко, та хіба так само нелегко це виправити, це зупинити, це вирішити?

І цей Саміт зокрема, і всі зусилля України та наших союзників загалом доводять: безпека дітей сьогодні стосується всіх нас: кожного й кожної", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що саме безпека дітей має об’єднувати й вона об’єднує сьогодні всіх, незалежно від будь-яких політичних рівнів.

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"Лідери держав, перші леді та джентльмени, міжнародні організації та інституції, активні, сміливі й небайдужі люди з усього світу. А загалом – дорослі, яким належить подолати недитячі виклики.

Україна точно прагне розв’язати це завдання. Україна знає відповіді на всі ці питання. Пропонує свої рішення світу. Наша Формула миру, план нашої перемоги, Саміт миру – там є всі ці справедливі відповіді до справедливого закінчення війни. Так має статися, коли той, хто посягнув передусім на безпеку дітей, відповість за скоєне. А повторення таких злочинів у майбутньому стане неможливим", - резюмував Зеленський.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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