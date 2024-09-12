Дьявол - в деталях: Зеленский об иностранных компонентах в российских ракетах, которые летят в украинские школы

В российских ракетах, которые атакуют украинские школы могут быть детали из Америки, Европы, Азии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Саммите первых леди и джентельменов, а также отметил - «безопасность детей касается каждого», передает УНН.

«... очень легко осуждать российскую ракету, которая летит в нашу школу. Но не так легко признать, что в этой ракете могут быть детали из Америки, Европы, Азии, из любой части мира. Вы знаете, есть такое выражение: дьявол - в деталях. Этот пример о ракетах, к сожалению, доказывает это. Во всех смыслах этого слова.

Как это возможно? И пусть признать это нелегко, но разве так же нелегко это исправить, это остановить, это решить?

И этот Саммит в частности, и все усилия Украины и наших союзников в целом доказывают: безопасность детей сегодня касается всех нас: каждого и каждой», - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что именно безопасность детей должна объединять и она объединяет сегодня всех, независимо от любых политических уровней.

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«Лидеры государств, первые леди и джентльмены, международные организации и институты, активные, смелые и неравнодушные люди со всего мира. А в целом - взрослые, которым предстоит преодолеть недетские вызовы.

Украина точно стремится решить эту задачу. Украина знает ответы на все эти вопросы. Предлагает свои решения миру. Наша Формула мира, план нашей победы, Саммит мира - там есть все эти справедливые ответы к справедливому окончанию войны. Так должно произойти, когда тот, кто посягнул прежде всего на безопасность детей, ответит за содеянное. А повторение таких преступлений в будущем станет невозможным», - резюмировал Зеленский.

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