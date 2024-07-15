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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Западные партнеры реагируют на информацию об идентифицированных украинскими экспертами иностранных компонентах в российском оружии - Минюст

Западные партнеры реагируют на информацию об идентифицированных украинскими экспертами иностранных компонентах в российском оружии - Минюст

Киев  •  УНН

15 июля 2024, 10:46  •  20303 просмотра

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Украинские эксперты идентифицировали иностранные компоненты в российском вооружении, и эта информация передается западным партнерам для отслеживания и блокирования цепей поставок этих компонентов в россию.

Информация об идентифицированных специалистами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции иностранных компонентах в российском оружии передается западным партнерам Украины. Далее идет работа по отслеживанию и блокированию цепей поставок. Об этом рассказал заместитель главы Минюста Андрей Гайченко в комментарии УНН.

Детали

Представитель Минюста отметил, что цепи поставки иностранных компонентов в рф, которые используются для производства оружия, достаточно сложные и запутанные. Поэтому реакция западных партнеров не всегда является оперативной, но работа в этом направлении продолжается постоянно.

"Диалог с западными партнерами постоянный, стабильный и конструктивный. Когда ракета, дрон или другой тип оружия попадает на экспертизу, и в них обнаружат иностранные комплектующие, то информация об этом передается странам-производителям по определенным каналам, и они реагируют. Хотелось бы, чтобы больше реагировали, но это сложно.

Условно США не продают же свои комплектующие в рф, американцы продают это в условную Канаду, условная Бразилия - в Аргентину, далее в условные Эмираты, и так далее. И через 20 стран оно попадает в россию, но несмотря на это, имея идентифицированные компоненты, мы достаточно успешны в блокировании таких сложных цепочек поставок", - отметил Андрей Гайченко.

Дополнительно

В результате сотрудничества Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и зарубежных СМИ в Нидерландах арестовали трех человек, которые в обход санкций поставляли в россию товары для военных нужд.

Мы искренне благодарны международным расследователям, профессиональная деятельность которых помогает перекрывать российские пути незаконных поставок иностранной микроэлектроники для комплектации вражеских ракет и беспилотников. Среди последнего - имеем успешный кейс взаимодействия с журналистами Нидерландов. Их расследование привело к тому, что власти страны арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая работала для обхода общеевропейских санкций против россии. Такие небольшие локальные шаги помогают повышать эффективность санкционного давления на страну-агрессора,

- сообщил Александр Рувин.

Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-10112 июля 2024, 11:58 • 138763 просмотра

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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