Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101

О том, что россияне целенаправленно нанесли удар по детской больнице "Охматдет" крылатой ракетой Х-101, свидетельствуют траектория полета ракеты, заход на цель, обнаруженные на месте трагедии обломки. К такому выводу пришли специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Детали рассказал заместитель главы Минюста Андрей Гайченко в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По его словам, есть четкие доказательства именно целенаправленности удара.

Относительно целенаправленности удара - об этом говорит боевая траектория полета ракеты. То есть у каждой ракеты, в том числе и у Х-101, есть определенные настройки в базе, то есть когда ее запускают - у нее есть определенное летное задание. Она заходит на цель под определенным углом. Вот тот угол, под которым она заходит на цель, - именно "Охматдет" на видео - он соответствует боевой траектории этой ракеты. Почему именно Х-101? По состоянию на позавчера мы изъяли более 30 элементов составных частей этой ракеты, в том числе более 30 крупногабаритных элементов, которые содержат и маркировку. Есть видео, есть боевая траектория - отметил Гайченко.

Заместитель министра юстиции Украины добавил, что факт попадания российской крылатой ракеты Х-101 должен быть тщательно задокументирован экспертами. Это потребует времени, но станет неоспоримым доказательством в международных судах.

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Первым о том, что наиболее пострадавшие объекты в результате российской ракетной атаки по столице 8 июля вероятнее всего были поражены вражескими ракетами Х-101 сообщил Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Части и обломки, которые удалось идентифицировать по состоянию на этот час малосохранены и очень фрагментированы. Учитывая имеющиеся части маркировок и характерные конструкторские особенности, предварительно можем сказать, что удары были нанесены крылатыми ракетами Х-101. Окончательные выводы будут переданы органам досудебного расследования после проведения всех необходимых экспертиз - отметил Рувин.

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст