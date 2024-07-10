Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз идентифицировали более 30 частей и обломков вражеской ракеты, которая попала в детскую больницу "Охматдет". Это дает основания утверждать, что удар был нанесен крылатой ракетой Х-101. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко, пишет УНН.

Детали

По его словам, в частности были идентифицированы: часть привода поворота с фрагментами ланжерона консоли крыла ракеты, фрагменты хвостового отсека с частями аэродинамических рулей, фрагмент двигателя, фрагменты внешней обшивки двигателя с частями серийного номера и производственного номера двигателя.

Заместитель министра юстиции добавил, что по имеющемуся в распоряжении экспертов КНИИСЭ видео попадания ракеты в детскую больницу "Охматдет", сделан ориентировочный расчет размера крылатой ракеты - 7,5 метров.

"Специфические инженерно-конструкторские особенности найденных обломков и соответствующие типовые маркировки свидетельствуют о применении вооруженными силами российской федерации стратегической крылатой ракеты воздушного базирования типа Х-101. Ее длина составляет 7,5 м, боевая часть - около 400 кг, максимальная скорость - 720 км/ч, дальность полета - до 5000 км", - отметил заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко.

Дополнительно

Первым о том, что наиболее пострадавшие объекты в результате российской ракетной атаки по столице 8 июля вероятнее всего были поражены вражескими ракетами Х-101 сообщил Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

"Части и обломки, которые удалось идентифицировать по состоянию на этот час малосохранены и очень фрагментированы. Учитывая имеющиеся части маркировок и характерные конструкторские особенности, предварительно можем сказать, что удары были нанесены крылатыми ракетами Х-101. Окончательные выводы будут переданы органам досудебного расследования после проведения всех необходимых экспертиз", - отметил Рувин.

После атаки рф на Киев до сих пор 38 госпитализированных, в столичных больницах 6 детей из "Охматдета" - КГВА