Количество погибших в результате атаки рф на Киев возросло до 34 51 минута назад • 10067 просмотра

После атаки рф на Киев до сих пор 38 госпитализированных, в столичных больницах 6 детей из "Охматдета" - КГВА час назад • 12381 просмотра

Украинские посольства активно работают над привлечением помощи в восстановлении "Охматдета" - Кулеба 14 часов назад • 28654 просмотра

Убийцы, которые нападают на детей в больнице, - мусор человечества: глава МИД Чехии вызвал посла рф после удара по "Охматдету" 15 часов назад • 31512 просмотра