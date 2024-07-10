Киев • УНН
После атаки рф на Киев остаются госпитализированными 38 человек, в столичных детских больницах находится 6 детей из "Охматдета".
В Киеве после ракетной атаки российских войск 8 июля остаются госпитализированными 38 человек, в столичных детских больницах находится 6 детей из "Охматдета", сообщили в среду в КГВА, пишет УНН.
По состоянию на утро 10 июля в больницах госпитализированным остаются 38 пострадавших, которые получили ранения в результате ракетного удара врага 8 июля. 6 из них - в тяжелом состоянии. Кроме того, в детских больницах города находятся 6 детей из больницы "Охматдет", которые пострадали от российской ракеты два дня назад. В общем, на стационарном лечении в других медицинских учреждениях Киева и области находятся 100 маленьких пациентов "Охматдета"
"Охматдет" мы восстановим, будет еще 300 миллионов - Зеленский9 июля 2024, 16:10 • 23242 просмотра