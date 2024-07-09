"Охматдет" мы восстановим, будет еще 300 миллионов - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский анонсировал еще 300 миллионов на реконструкцию детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая пострадала от российских обстрелов.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал еще 300 миллионов на восстановление "Охматдета", передает УНН.
"Охматдет" мы восстановим. С Кабмином я на связи. Есть первое решение - 100 миллионов гривен на поддержку "Охматдета". Будет еще 300 миллионов. Будут и другие решения и для Киева, и для городов Днепровщины, и Донетчины - всех обязательно поддержим. Всем детям, всем семьям - всем, кто пострадал, поможем", - сообщил Зеленский во время видеообращения.
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Напомним
Как сообщал УНН, Украинцы за 22 часа собрали на восстановление "Охматдета", который атаковала россия, 250 миллионов гривен.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что накануне провел переговоры с представителями ЮНИСЕФ.
"ЮНИСЕФ готов выделить срочно дополнительно финансирование для, в первую очередь, оказания помощи тем детям и семьям, которые находились в "Охматдете"", - заявил Лубинец.
Также прорабатывается вопрос, чтобы максимально быстро восстановить больницу.
Кроме того, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня объявил о начале работ по восстановлению детской больницы "Охматдет", которая пострадала в результате обстрела.
По его словам, правительство уже выделило 100 миллионов гривен из резервного фонда для первоочередных восстановительных работ и планирует увеличить финансирование, как только будет готов проект восстановления.