Украина призывает МАГАТЭ созвать экстренное заседание из-за удара рф по "Охматдету"

Украина обратилась к МАГАТЭ с призывом созвать экстренное заседание из-за атаки россии на "Охматдет", передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

В ведомстве отметили, что 8 июля россия нанесла массированный удар по нескольким городам Украины, в частности в Киеве вражеская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Из-за значительных повреждений отдельных помещений, в частности, онкологического отделения, тяжелобольных пациентов эвакуировали в другие медицинские учреждения. Ударом были повреждены помещения и оборудование радиологического центра, здание было обесточено. Из-за значительных повреждений системы электроснабжения вышел из строя охлаждающий компрессор магнитно-резонансного томографа, значительные повреждения получили кабинеты и оборудование ультразвуковой диагностики.

"Террористическая ракетная атака россии не только ставит под угрозу жизни людей, но и является вопиющим нарушением основных принципов и ценностей МАГАТЭ, подрывая саму основу международной ядерной безопасности и защищенности... От имени Украины прошу провести заседание Совета управляющих по ситуации в Украине в связи с дерзким нападением россии на детскую больницу в Киеве", - отмечается в официальном обращении министра энергетики Украины Германа Галущенко к председателю Совета управляющих МАГАТЭ, Хольгера Федерико Мартинсена.

Справка

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" - это медицинское учреждение с мировым именем, в котором лечатся тяжелобольные дети, в частности от онкологических болезней. В больнице находится 27 источников ионизирующего излучения. "Охматдет" получает техническую помощь от МАГАТЭ в рамках программы технического сотрудничества по важным проектам по нескольким направлениям, в частности, радиационная онкология, ядерная медицина, диагностическая радиология. Украина широко использует механизмы технического сотрудничества с МАГАТЭ, получая оборудование, консультативную и техническую помощь через Фонд технического сотрудничества, который состоит из добровольных взносов стран-членов Агентства. МАГАТЭ содействует Украине в формировании государственной политики и противодействии онкозаболеваниям.

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