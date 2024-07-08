Киев • УНН
В результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве поврежден токсикологический корпус, где дети проходят лечение диализом.
Из-за удара, который нанесли россияне по больнице "Охматдет" в столице, больше всего пострадал токсикологический корпус, где детям делали диализ. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, в эфире телеканала КИЕВ24, передает УНН.
Дети не могут без этого жить - они на диализе. Повреждены: операционные, реанимационные, онкологическое отделение, где были чистые комнаты и имели специальный воздух и отдельный корпус
По его словам, ключевые задачи помочь тем кого можно достать из-под завалов и перевести тех кто пострадал по другим больницам.
"Жертвы, к сожалению, есть. Пострадал в токсикологический корпус, где дети получали диализ", - добавил он.
Напомним,
В сети распространяются фотографии того, как выглядит в Киеве детская больница "Охматдет", куда сегодня попали россияне.