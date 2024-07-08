Из-за удара, который нанесли россияне по больнице "Охматдет" в столице, больше всего пострадал токсикологический корпус, где детям делали диализ. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, в эфире телеканала КИЕВ24, передает УНН.

Дети не могут без этого жить - они на диализе. Повреждены: операционные, реанимационные, онкологическое отделение, где были чистые комнаты и имели специальный воздух и отдельный корпус - говорит Ляшко.

По его словам, ключевые задачи помочь тем кого можно достать из-под завалов и перевести тех кто пострадал по другим больницам.

"Жертвы, к сожалению, есть. Пострадал в токсикологический корпус, где дети получали диализ", - добавил он.

Напомним,

В сети распространяются фотографии того, как выглядит в Киеве детская больница "Охматдет", куда сегодня попали россияне.