Завдяки співпраці КНДІСЕ та іноземних журналістів у Нідерландах арештували трьох людей, які постачали в рф товари в обхід санкцій - Рувін

Результатом співпраця Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та зарубіжних ЗМІ став арешт у Нідерландах трьох осіб, які в обхід санкцій постачали до росії товари для військових потреб. Про це у своєму tg-каналі повідомив директор КНДІСЕ Олексндр Рувін за підсумками зустрічі з представниками провідних іноземних мас-медіа, пише УНН.

Ми щиро вдячні міжнародним розслідувачам, професійна діяльність яких допомагає перекривати російські шляхи незаконного постачання іноземної мікроелектроніки для комплектації ворожих ракет і безпілотників. Серед останнього – маємо успішний кейс взаємодії із журналістами Нідерландів. Їх розслідування призвело до того, що влада країни заарештувала трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної контрабандної мережі, яка працювала задля обходу загальноєвропейських санкцій проти росії. Такі невеликі локальні кроки допомагають підвищувати ефективність санкційного тиску на країну-агресорку - зазначив Рувін.

Загалом, до КНДІСЕ на зустріч завітали представники найбільших засобів масової інформації США, Франції, Німеччини, Іспанії, Японії та низки інших країн. Журналісти "The New York Times", "The Guardian", "Reuters", "Kyodo News", "France 5" та інших медіа на власні очі мали можливість побачити зброю, якою росія систематично атакує Україну, вбиває мирне населення та знищує цивільні та об'єкти інфраструктури.

"В умовах війни відкрита комунікація з міжнародними партнерами дозволяє протидіяти російській дезінформації та поширенню фейків, доносити правдиву інформацію та залучати ще більше уваги до ситуації в Україні.

З початку війни експертами КНДІСЕ ідентифіковано сотні компонентів російської зброї. Представлення чітких і документованих фактів злочинів росії проти України через міжнародні ЗМІ сприяє більш об'єктивному розумінню ситуації та підтримці міжнародною спільнотою. Докази злочинів стануть основою для правової відповідальності та будуть використані в міжнародних судових процесах", - сказав Рувін під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо

Влада Нідерландів заарештувала трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної контрабандної мережі, що, як стверджується, працювала задля обходу загальноєвропейських санкцій проти росії.

У 2023 році фахівці КНДІСЕ провели 30 тисяч експертиз за фактами російської агресії проти України, які стануть доказами для Міжнародного кримінального суду – Олександр Рувін