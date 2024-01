Благодаря сотрудничеству КНИИСЭ и иностранных журналистов в Нидерландах арестовали трех человек, которые поставляли в рф товары в обход санкций - Рувин

Результатом сотрудничества Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и зарубежных СМИ стал арест в Нидерландах трех человек, которые в обход санкций поставляли в россию товары для военных нужд. Об этом в своем tg-канале сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин по итогам встречи с представителями ведущих иностранных масс-медиа, пишет УНН.

Мы искренне благодарны международным расследователям, профессиональная деятельность которых помогает перекрывать российские пути незаконных поставок иностранной микроэлектроники для комплектации вражеских ракет и беспилотников. Среди последнего - имеем успешный кейс взаимодействия с журналистами Нидерландов. Их расследование привело к тому, что власти страны арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая работала для обхода общеевропейских санкций против россии. Такие небольшие локальные шаги помогают повышать эффективность санкционного давления на страну-агрессора - отметил Рувин.

В общем, КНИИСЭ на встречу пришли представители крупнейших средств массовой информации США, Франции, Германии, Испании, Японии и ряда других стран. Журналисты "The New York Times", "The Guardian", "Reuters", "Kyodo News", "France 5" и других медиа собственными глазами имели возможность увидеть оружие, которым россия систематически атакует Украину, убивает мирное население и уничтожает гражданские и объекты инфраструктуры.

"В условиях войны открытая коммуникация с международными партнерами позволяет противодействовать российской дезинформации и распространению фейков, доносить правдивую информацию и привлекать еще больше внимания к ситуации в Украине.

С начала войны экспертами КНИИСЭ идентифицированы сотни компонентов российского оружия. Представление четких и документированных фактов преступлений россии против Украины через международные СМИ способствует более объективному пониманию ситуации и поддержке международным сообществом. Доказательства преступлений станут основой для правовой ответственности и будут использованы в международных судебных процессах", - сказал Рувин во время общения с журналистами.

Напомним

Власти Нидерландов арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая, как утверждается, работала для обхода общеевропейских санкций против россии.

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин