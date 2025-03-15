Как правильно посадить плодовый сад: советы

Чтобы сад плодовых деревьев и ягодных кустов давал максимально возможный по объему урожай, его необходимо разбить соответствующим образом. В Ассоциации садоводов, виноградарей и виноделов Украины дали советы, как правильно посадить сад, чтобы учесть все тонкости выращивания садовых культур, передает УНН.

Какие культуры подойдут начинающим?

Первое, что нужно определить начинающему садоводу, - какие деревья и кустарники посадить в саду. Необходимо знать, что здесь нужно не только определиться с видом растений, но и узнать, допустимо ли между ними соседство. Дело в том, что некоторые разновидности, как плодовых деревьев, так и ягодных кустов, не могут расти в непосредственной близости друг от друга. Связано это с тем, что растения будут конкурировать за доступ к питательным веществам, находящимся в почве. В результате выживет более сильный вид, а слабый будет медленно сохнуть и вскоре погибнет.

Еще одним важным моментом при выборе, что же выращивать в саду, является сложность ухода за той или иной культурой. На сегодня селекционеры вывели много самых разных сортов деревьев и кустарников. Однако только некоторые из них считаются неприхотливыми к условиям роста и ухода.

Начинающий садовник, чтобы обеспечить себя в будущем обильным и вкусным урожаем, должен выбирать растения для посадки по следующим критериям:

климатические условия, в которых должен выращиваться сорт. Выбор зависит от погодных условий, характерных для данного региона выращивания;

урожайность. Этот параметр должен быть не ниже среднего уровня;

требования к уходу. Естественно, что начинающий садовник свой выбор должен остановить на тех культурах, уход за которыми минимален и не включает в себя сложные агротехнические процедуры;

морозо- и холодостойкость. Чем выше эти показатели, тем меньше хлопот будет с растениями при подготовке их к зиме;

срок созревания плодов. Лучше отдавать предпочтение ранним и среднеранним видам, которые плодоносят задолго до появления осенних заморозков. Это позволит собрать новичку урожай без потерь.

При выборе также нужно оценивать характеристики почвы, чтобы посаженные саженцы не испытывали недостаток в питательных веществах. Стоит отметить, что для получения урожая на протяжении сезона необходимо высаживать несколько разновидностей одного вида (например, яблони или груши). Причем брать сорта с разным сроком созревания плодов.

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Чаще всего новички выращивают яблони, груши, сливы и вишни. Из кустарников стоит выбирать крыжовник, любые разновидности смородины, малину и ежевику.

Выбор и подготовка места

Чтобы посадить на своем участке деревья, кустарники и овощные культуры, необходимо предварительно подготовить для них "посадочное место". Для начала землю следует очистить от дикого кустарника, растительных остатков и пней, а также камней и другого мусора. После этого почву пашут и перекапывают.

Затем участок поливается, чтобы спровоцировать появление сорняков. Потом их уничтожают и разравнивают землю. При этом в почву вносятся удобрения, чтобы улучшить ее показатель. Почву можно сдать на анализ, чтобы точно определить ее состояние. Это позволит выяснить, какие удобрения нужно вносить.

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Составляем план размещения

Для того чтобы правильно организовать свой сад, нужно провести его зонирование и определить место выращивания плодовых деревьев, ягодника и овощных культур.

Разбивка сада по фруктовым деревьям также рисуется на листке бумаги. На каждую культуру необходимо выделить около 4 кв. м под одно дерево. Нельзя загущать посадки. Расстояние между растениями должно составлять 4-4,5 м, а между рядами - 2,5-3 м. Но если будут выращиваться колоновидные сорта, то расстояние можно сократить.

Для получения урожая в объеме для одной средней семьи нужно высаживать примерно 1-2 дерева каждого вида. При этом следует сажать ранние, средние и поздние сорта, чтобы получать урожай в течение большей части сезона. Отдавать предпочтение необходимо районированным видам.

Планирование ягодника

При формировании ягодника следует учитывать характеристики выращиваемых культур. Здесь важно определить соседей. Например, черная смородина и крыжовник, как и облепиха с калиной не должны вырастать в непосредственной близости друг от друга. Такие виды нужно выращивать отдельно.

Некоторые огородники предпочитают высаживать ягодные кусты вдоль границы своего участка. Такой формат позволяет освободить внутреннее пространство сада под другие зоны (например, отдыха) или овощные культуры. Однако такой вариант размещения возможен только при отсутствии на участке зеленой изгороди.

Важно правильно определить густоту посадок. Этот параметр подбирается для каждой разновидности и зависит от силы роста растений. Например, малину высаживают плотными рядами с расстоянием в 1-1,5 м. Между кустами сохраняется 0,5 м свободного пространства.

Какие деревья запрещено высаживать в лесах Украины

Миндовкилья утвердило перечень чужеродных видов деревьев, запрещенных в воспроизведении лесов.

В Перечень вошли 13 видов: айлант высочайший, аралия маньчжурская, вяз низкий, гледичия колючая, орех черный, дуб красный, каркас западный, клен ясенелистный, маслинка узколистная, павловния (виды и гибриды), робиния обыкновенная, черемуха поздняя, ясень пенсильванский.

Чужеродные виды деревьев способны изменить или уничтожить целые экосистемы. Не имея природных врагов на новых территориях, инвазивные виды быстро размножаются, захватывают пространство и вытесняют местные виды из природных ландшафтов.