Готовимся к сезону: когда сеять семена для лучшего урожая
Киев • УНН
Детальный обзор сроков прорастания семян и развития рассады для 10 популярных огородных культур. От самых быстрых огурцов до самых медленных сельдерея и петрушки - все для планирования посева.
Начался период, когда огородники начинают планировать, что посадить на своих участках. Но для того, чтобы получить хороший урожай, важно не только правильно выбрать культуры, но и знать, сколько времени нужно для прорастания семян и развития рассады.
УНН собрал для вас в материале все о сроках прорастания семян для популярных культур, что поможет вам правильно спланировать посев.
Перец - прорастает в течение 7-14 дней, а рассада будет готова через 65-75 дней.
Баклажан - время прорастания 10-12 дней, рассада через 50-60 дней.
Сельдерей и петрушка - прорастают за 12-18 дней, рассада созревает за 75-85 дней.
Клубника - семена прорастают через 14 дней, рассада готова через 45-60 дней.
Помидоры - прорастает за 4-6 дней, а к высадке рассада будет готова за 45-60 дней.
Капуста белокочанная - прорастает за 4-6 дней, а к высадке рассада будет готова за 45-50 дней.
Салат - быстро прорастает за 3-5 дней, рассада созревает через 35-45 дней.
Огурец - первые ростки появляются за 2-4 дня, рассада готова через 25-30 дней.
Лук из семян - прорастает за 7-10 дней, рассада за 45-60 дней.
Кабачок - прорастает за 3-5 дней, готов к высадке через 25-30 дней.
Своевременная подготовка семян позволит вам не только придерживаться оптимальных сроков для высадки, но и получить более здоровую и крепкую рассаду.
Посевной календарь на февраль 2025: когда сажать, а когда лучше подождать31.01.25, 08:30 • 49105 просмотров