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Готовимся к сезону: когда сеять семена для лучшего урожая

Киев  •  УНН

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Детальный обзор сроков прорастания семян и развития рассады для 10 популярных огородных культур. От самых быстрых огурцов до самых медленных сельдерея и петрушки - все для планирования посева.

Начался период, когда огородники начинают планировать, что посадить на своих участках. Но для того, чтобы получить хороший урожай, важно не только правильно выбрать культуры, но и знать, сколько времени нужно для прорастания семян и развития рассады. 

УНН собрал для вас в материале все о сроках прорастания семян для популярных культур, что поможет вам правильно спланировать посев.

Перец - прорастает в течение 7-14 дней, а рассада будет готова через 65-75 дней.

Баклажан - время прорастания 10-12 дней, рассада через 50-60 дней.

Сельдерей и петрушка - прорастают за 12-18 дней, рассада созревает за 75-85 дней.

Клубника - семена прорастают через 14 дней, рассада готова через 45-60 дней.

Помидоры - прорастает за 4-6 дней, а к высадке рассада будет готова за 45-60 дней.

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Капуста белокочанная - прорастает за 4-6 дней, а к высадке рассада будет готова за 45-50 дней.

Салат - быстро прорастает за 3-5 дней, рассада созревает через 35-45 дней.

Огурец - первые ростки появляются за 2-4 дня, рассада готова через 25-30 дней.

Лук из семян - прорастает за 7-10 дней, рассада за 45-60 дней.

Кабачок - прорастает за 3-5 дней, готов к высадке через 25-30 дней.

Своевременная подготовка семян позволит вам не только придерживаться оптимальных сроков для высадки, но и получить более здоровую и крепкую рассаду.

Посевной календарь на февраль 2025: когда сажать, а когда лучше подождать31.01.25, 08:30 • 49105 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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