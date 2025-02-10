Готуємось до сезону: коли сіяти насіння для кращого врожаю

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Детальний огляд термінів проростання насіння та розвитку розсади для 10 популярних городніх культур. Від найшвидших огірків до найповільніших селери та петрушки - все для планування посіву.

Розпочався період, коли городники починають планувати, що посадити на своїх ділянках. Але для того, щоб отримати гарний врожай, важливо не лише правильно вибрати культури, а й знати, скільки часу потрібно для проростання насіння та розвитку розсади. 

УНН зібрав для вас у матеріалі все про терміни проростання насіння для популярних культур, що допоможе вам правильно спланувати посів.

Перець – проростає протягом 7-14 днів, а розсада буде готова через 65-75 днів.

Баклажан - час проростання 10-12 днів, розсада через 50-60 днів.

Селера та петрушка - проростають за 12-18 днів, розсада дозріває за 75-85 днів.

Полуниця - насіння проростає через 14 днів, розсада готова через 45-60 днів.

Помідори - проростає за 4-6 днів, а до висадки розсада буде готова за 45-60 днів.

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Капуста білоголова - проростає за 4-6 днів, а до висадки розсада буде готова за 45-50 днів.

Салат - швидко проростає за 3-5 днів, розсада дозріває через 35-45 днів.

Огірок - перші паростки з’являються за 2-4 дні, розсада готова через 25-30 днів.

Цибуля з насіння - проростає за 7-10 днів, розсада за 45-60 днів.

Кабачок - проростає за 3-5 днів, готовий до висадки через 25-30 днів.

Своєчасна підготовка насіння дозволить вам не тільки дотримуватись оптимальних термінів для висадки, але й отримати більш здорову та міцну розсаду.

Посівний календар на лютий 2025: коли садити, а коли краще зачекати31.01.25, 08:30 • 53852 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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