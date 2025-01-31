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Посівний календар на лютий 2025: коли садити, а коли краще зачекати

Київ • УНН

 • 53857 перегляди

Детальний посівний календар на лютий 2025 року з вказівкою сприятливих днів для різних садових робіт. Повний перелік дат для посадки овочів, фруктів, зелені та декоративних рослин з урахуванням фаз місяця.

Плануєте посіви чи догляд за садом у лютому? УНН зібрав для вас місячний календар, який підкаже найкращі дні для посадки овочів, зелені, фруктових дерев і декоративних рослин, а також час, коли варто утриматися від садових робіт. 

У лютому 2025 року сприятливими днями для посіву та посадки овочевих культур будуть 1, 4, 5, 8-10, 15-24 лютого, тоді як 12, 25-28 лютого вважаються несприятливими для будь-яких садових робіт.

Коренеплоди

• Картопля, топінамбур: 16-20, 23, 24

• Морква, буряк, пастернак: 16-20, 23, 24

• Батат: 1, 4, 5, 13, 14, 18-20, 23, 24

• Редис, редька, ріпа: 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24

• Селера, петрушка (коренева): 16-24

Цибулеві культури

• Цибуля ріпчаста: 16-20, 23, 24

• Цибуля на зелень, шніт-цибуля: 1-3, 9, 10, 16-24

• Часник: 4, 5, 16-24

• Цибуля-порей: 4, 5, 16-24

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Овочі

• Томати, фізаліс: 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24

• Перець, баклажани: 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24

• Огірки: 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24

• Броколі, цвітна капуста: 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24

• Капуста (середня та пізня): 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24

• Рання капуста, кейл, листова капуста: 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24

• Селера черешкова: 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24

• Кабачки, патисони: 1-5, 9, 10, 16, 17, 23, 24

• Гарбуз: 9, 10, 23, 24

• Баштанні культури: 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24

• Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут): 4-8, 16, 17, 23, 24

Субсидія на дрова та вугілля: хто може отримати і як оформити30.01.25, 16:22 • 38726 переглядiв

Зелень та трави

• Салати, цикорій: 1-5, 9, 10, 16-24

• Шпинат: 2-5, 9, 10, 16-24

• Рукола, крес-салат, листова гірчиця: 1, 4, 5, 9, 10, 16-24

• Мангольд, щавель: 4, 5, 9, 10, 16-22

• Кріп, петрушка, кінза: 1-5, 9, 10, 16-24

• Базилік, материнка, розмарин: 4, 5, 9, 10, 16-22

• Лікарські та чайні культури: 4, 5, 9, 10, 13-17

• Мікрозелень: 1-5, 9, 10, 16-24

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Ягідно-плодовий сад

• Суниця, полуниця: 4-8, 9, 10, 18-20, 23, 24

• Яблуня: 4, 5, 21-24

• Груша, айва: 4, 5, 16-20, 23, 24

• Абрикос, вишня, слива, персик: 4, 5, 16-24

• Черешня: 4, 5, 11

• Виноград: 18-24

Декоративні рослини

• Однорічники: 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24

• Хвойні: 13-15, 21, 22

• Сидерати: 2-5, 9, 10, 13-15, 21, 22

Фази Місяця в лютому 2025 року

• Повня: 12 лютого

• Молодик: 28 лютого

• Перша чверть: 5 лютого

• Остання чверть: 20 лютого

Найкращі дні для садових робіт у лютому

• Пророщування насіння: 1, 4, 5, 9, 10, 16-20, 23, 24

• Поливи: 1, 9, 10, 18-20

• Обрізка та формування: 6-8, 14, 18-26

• Щеплення та окулювання: 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24, 27, 28

• Боротьба зі шкідниками та хворобами: 1, 6-8, 12-15, 25-28.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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