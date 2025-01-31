Посівний календар на лютий 2025: коли садити, а коли краще зачекати
Київ • УНН
Детальний посівний календар на лютий 2025 року з вказівкою сприятливих днів для різних садових робіт. Повний перелік дат для посадки овочів, фруктів, зелені та декоративних рослин з урахуванням фаз місяця.
Плануєте посіви чи догляд за садом у лютому? УНН зібрав для вас місячний календар, який підкаже найкращі дні для посадки овочів, зелені, фруктових дерев і декоративних рослин, а також час, коли варто утриматися від садових робіт.
У лютому 2025 року сприятливими днями для посіву та посадки овочевих культур будуть 1, 4, 5, 8-10, 15-24 лютого, тоді як 12, 25-28 лютого вважаються несприятливими для будь-яких садових робіт.
Коренеплоди
• Картопля, топінамбур: 16-20, 23, 24
• Морква, буряк, пастернак: 16-20, 23, 24
• Батат: 1, 4, 5, 13, 14, 18-20, 23, 24
• Редис, редька, ріпа: 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24
• Селера, петрушка (коренева): 16-24
Цибулеві культури
• Цибуля ріпчаста: 16-20, 23, 24
• Цибуля на зелень, шніт-цибуля: 1-3, 9, 10, 16-24
• Часник: 4, 5, 16-24
• Цибуля-порей: 4, 5, 16-24
Овочі
• Томати, фізаліс: 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24
• Перець, баклажани: 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24
• Огірки: 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24
• Броколі, цвітна капуста: 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24
• Капуста (середня та пізня): 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24
• Рання капуста, кейл, листова капуста: 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24
• Селера черешкова: 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24
• Кабачки, патисони: 1-5, 9, 10, 16, 17, 23, 24
• Гарбуз: 9, 10, 23, 24
• Баштанні культури: 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24
• Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут): 4-8, 16, 17, 23, 24
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Зелень та трави
• Салати, цикорій: 1-5, 9, 10, 16-24
• Шпинат: 2-5, 9, 10, 16-24
• Рукола, крес-салат, листова гірчиця: 1, 4, 5, 9, 10, 16-24
• Мангольд, щавель: 4, 5, 9, 10, 16-22
• Кріп, петрушка, кінза: 1-5, 9, 10, 16-24
• Базилік, материнка, розмарин: 4, 5, 9, 10, 16-22
• Лікарські та чайні культури: 4, 5, 9, 10, 13-17
• Мікрозелень: 1-5, 9, 10, 16-24
Ягідно-плодовий сад
• Суниця, полуниця: 4-8, 9, 10, 18-20, 23, 24
• Яблуня: 4, 5, 21-24
• Груша, айва: 4, 5, 16-20, 23, 24
• Абрикос, вишня, слива, персик: 4, 5, 16-24
• Черешня: 4, 5, 11
• Виноград: 18-24
Декоративні рослини
• Однорічники: 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24
• Хвойні: 13-15, 21, 22
• Сидерати: 2-5, 9, 10, 13-15, 21, 22
Фази Місяця в лютому 2025 року
• Повня: 12 лютого
• Молодик: 28 лютого
• Перша чверть: 5 лютого
• Остання чверть: 20 лютого
Найкращі дні для садових робіт у лютому
• Пророщування насіння: 1, 4, 5, 9, 10, 16-20, 23, 24
• Поливи: 1, 9, 10, 18-20
• Обрізка та формування: 6-8, 14, 18-26
• Щеплення та окулювання: 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24, 27, 28
• Боротьба зі шкідниками та хворобами: 1, 6-8, 12-15, 25-28.