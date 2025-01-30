Субсидія на дрова та вугілля: хто може отримати і як оформити

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Уряд запровадив субсидію на тверде паливо для опалення, максимальний розмір якої становить 21 тисячу гривень на рік. Допомогу можна отримати автоматично або подавши заявку через визначені державні сервіси.

Уряд запровадив субсидію, яка компенсує витрати на тверде паливо, а її максимальний розмір може сягати 21 тисячі гривень на рік. Допомогу призначатимуть автоматично тим, хто вже має субсидії чи пільги, а інші зможуть подати заявку через Пенсійний фонд, ЦНАП або онлайн-сервіси. Про це йдеться на Урядовому порталі, передає УНН.

Скільки можна отримати?

Розмір субсидії залежить від виду палива та рівня доходів сім’ї.

Зокрема, можна отримати:

- до 7,41 тонни дров або до 2,23 тонни вугілля.

Максимальна сума допомоги на рік може сягати 21 тисячі гривень.

Хто може претендувати на допомогу?

Субсидія передбачена для родин, які:

- використовують дрова або вугілля для опалення;

- вже отримують субсидії чи пільги на житлово-комунальні послуги;

- потребують додаткової фінансової підтримки на опалювальний сезон.

Як отримати субсидію?

Якщо ваша родина вже отримує житлову субсидію або має пільги, повторно звертатися не потрібно – допомога буде призначена автоматично.

Якщо ж субсидія на тверде паливо раніше не призначалася, потрібно подати заявку. Це можна зробити:

- Офлайн – звернувшись до територіальних органів Пенсійного фонду або виконавчих органів місцевих рад (сільських, селищних, міських), а також у ЦНАП.

- Онлайн – через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду України, портал "Дія" чи офіційний сайт Мінсоцполітики.

Які документи потрібні?

Для оформлення субсидії потрібно підготувати:

- паспорт або ID-картку заявника;

- ідентифікаційний код;

- довідку про склад сім’ї;

- довідку про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців;

- документ, що підтверджує право власності або оренди житла;

- квитанції про оплату комунальних послуг.

Нагадаємо

Субсидію на оренду житла і субсидію на комунальні послуги можна отримувати одночасно.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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