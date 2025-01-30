Субсидия на дрова и уголь: кто может получить и как оформить

ukenru
Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
15:12 • 13564 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
14:34 • 30091 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
13:06 • 68476 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
12:52 • 88157 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
11:49 • 100779 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

Эксклюзив
В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
11:20 • 103053 просмотра

В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго
11:09 • 100097 просмотра

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
10:25 • 100887 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Эксклюзив
Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
09:58 • 101404 просмотра

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Эксклюзив
Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого
30 января, 08:09 • 101788 просмотра

Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночные взрывы в брянской области: атака дронов вызвала пожар

Ночные взрывы в брянской области: атака дронов вызвала пожар

30 января, 06:13 • 54869 просмотра
Трагическое столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: по меньшей мере 18 человек погибли

Трагическое столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: по меньшей мере 18 человек погибли

30 января, 07:19 • 29460 просмотра
Зеленский показал последствия ночной атаки рф "шахедом" по Сумах

Зеленский показал последствия ночной атаки рф "шахедом" по Сумах

30 января, 07:57 • 107490 просмотра
"Вы допустили очень большую ошибку": Мустафа Джемилев рассказал о разговоре с путиным в 2014 году

"Вы допустили очень большую ошибку": Мустафа Джемилев рассказал о разговоре с путиным в 2014 году

10:36 • 35524 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

11:39 • 104290 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

15:24 • 15042 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 212090 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 213827 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 203848 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 198037 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

15:36 • 4050 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

11:39 • 104290 просмотра
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 125238 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 112397 просмотра
Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

29 января, 16:44 • 112030 просмотра
Актуальное
Субсидия на дрова и уголь: кто может получить и как оформить

Субсидия на дрова и уголь: кто может получить и как оформить

Киев  •  УНН

 • 8375 просмотра

Read in English

Правительство ввело субсидию на твердое топливо для отопления, максимальный размер которой составляет 21 тысячу гривен в год. Помощь можно получить автоматически или подав заявку через определенные государственные сервисы.

Правительство ввело субсидию, которая компенсирует расходы на твердое топливо, а ее максимальный размер может достигать 21 тысячи гривен в год. Помощь будут назначать автоматически тем, кто уже имеет субсидии или льготы, а другие смогут подать заявку через Пенсионный фонд, ЦНАП или онлайн-сервисы. Об этом говорится на Правительственном портале, передает УНН.

Сколько можно получить?

Размер субсидии зависит от вида топлива и уровня доходов семьи.

В частности, можно получить:

- до 7,41 тонны дров или до 2,23 тонны угля.

Максимальная сумма помощи в год может достигать 21 тысячи гривен.

Кто может претендовать на помощь?

Субсидия предусмотрена для семей, которые:

- используют дрова или уголь для отопления;

- уже получают субсидии или льготы на жилищно-коммунальные услуги;

- нуждаются в дополнительной финансовой поддержке на отопительный сезон.

Как получить субсидию?

Если ваша семья уже получает жилищную субсидию или имеет льготы, повторно обращаться не нужно - помощь будет назначена автоматически.

Если же субсидия на твердое топливо ранее не назначалась, нужно подать заявку. Это можно сделать:

- Офлайн - обратившись в территориальные органы Пенсионного фонда или исполнительные органы местных советов (сельских, поселковых, городских), а также в ЦПАУ.

- Онлайн - через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, портал "Дія" или официальный сайт Минсоцполитики.

Какие документы нужны?

Для оформления субсидии нужно подготовить:

- паспорт или ID-карту заявителя;

- идентификационный код;

- справку о составе семьи;

- справку о доходах всех членов семьи за последние шесть месяцев;

- документ, подтверждающий право собственности или аренды жилья;

- квитанции об оплате коммунальных услуг.

Напомним

Субсидию на аренду жилья и субсидию на коммунальные услуги можно получать одновременно.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоЭкономикаЛайфхак
ministerstvo-sotsialnoi-politiki-ukrainiМинистерство социальной политики Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы