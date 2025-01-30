Субсидия на дрова и уголь: кто может получить и как оформить
Киев • УНН
Правительство ввело субсидию на твердое топливо для отопления, максимальный размер которой составляет 21 тысячу гривен в год. Помощь можно получить автоматически или подав заявку через определенные государственные сервисы.
Правительство ввело субсидию, которая компенсирует расходы на твердое топливо, а ее максимальный размер может достигать 21 тысячи гривен в год. Помощь будут назначать автоматически тем, кто уже имеет субсидии или льготы, а другие смогут подать заявку через Пенсионный фонд, ЦНАП или онлайн-сервисы. Об этом говорится на Правительственном портале, передает УНН.
Сколько можно получить?
Размер субсидии зависит от вида топлива и уровня доходов семьи.
В частности, можно получить:
- до 7,41 тонны дров или до 2,23 тонны угля.
Максимальная сумма помощи в год может достигать 21 тысячи гривен.
Кто может претендовать на помощь?
Субсидия предусмотрена для семей, которые:
- используют дрова или уголь для отопления;
- уже получают субсидии или льготы на жилищно-коммунальные услуги;
- нуждаются в дополнительной финансовой поддержке на отопительный сезон.
Как получить субсидию?
Если ваша семья уже получает жилищную субсидию или имеет льготы, повторно обращаться не нужно - помощь будет назначена автоматически.
Если же субсидия на твердое топливо ранее не назначалась, нужно подать заявку. Это можно сделать:
- Офлайн - обратившись в территориальные органы Пенсионного фонда или исполнительные органы местных советов (сельских, поселковых, городских), а также в ЦПАУ.
- Онлайн - через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, портал "Дія" или официальный сайт Минсоцполитики.
Какие документы нужны?
Для оформления субсидии нужно подготовить:
- паспорт или ID-карту заявителя;
- идентификационный код;
- справку о составе семьи;
- справку о доходах всех членов семьи за последние шесть месяцев;
- документ, подтверждающий право собственности или аренды жилья;
- квитанции об оплате коммунальных услуг.
Напомним
Субсидию на аренду жилья и субсидию на коммунальные услуги можно получать одновременно.