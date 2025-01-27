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Субсидії на оренду житла та комунальні послуги можна отримувати одночасно - Мінсоц

Субсидії на оренду житла та комунальні послуги можна отримувати одночасно - Мінсоц

Київ • УНН

 • 25587 перегляди

Міністерство соціальної політики підтвердило можливість одночасного отримання субсидій на оренду житла та комунальні послуги. З 2025 року запрацює програма "Зимова підтримка" для ВПО.

Субсидію на оренду житла і субсидію на комунальні послуги можна отримувати одночасно. Про це повідомила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

Ці послуги надаються паралельно. Якщо в людини недостатній дохід і ми їй надаємо субсидію на оренду житла, розраховуємо також вартість видатків на комунальні послуги, якщо вони становлять більше, ніж 15% від її доходу, то так людина може отримувати і ту, і іншу виплату

- зазначила Жолнович.

Нагадаємо 

З січня 2025 року запрацює програма "Зимова підтримка" для ВПО, які витрачають понад 20% доходів на оренду житла. Держава компенсуватиме частину витрат на оренду та податків для орендодавців при офіційному договорі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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ministerstvo-sotsialnoi-polityky-ukrainyМіністерство соціальної політики України

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