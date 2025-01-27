Субсидії на оренду житла та комунальні послуги можна отримувати одночасно - Мінсоц

Субсидію на оренду житла і субсидію на комунальні послуги можна отримувати одночасно. Про це повідомила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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Ці послуги надаються паралельно. Якщо в людини недостатній дохід і ми їй надаємо субсидію на оренду житла, розраховуємо також вартість видатків на комунальні послуги, якщо вони становлять більше, ніж 15% від її доходу, то так людина може отримувати і ту, і іншу виплату - зазначила Жолнович.

Нагадаємо

З січня 2025 року запрацює програма "Зимова підтримка" для ВПО, які витрачають понад 20% доходів на оренду житла. Держава компенсуватиме частину витрат на оренду та податків для орендодавців при офіційному договорі.