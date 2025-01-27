Субсидии на аренду жилья и коммунальные услуги можно получать одновременно - Минсоц
Киев • УНН
Министерство социальной политики подтвердило возможность одновременного получения субсидий на аренду жилья и коммунальные услуги. С 2025 года заработает программа «Зимняя поддержка» для ВПЛ.
Субсидию на аренду жилья и субсидию на коммунальные услуги можно получать одновременно. Об этом сообщила Министр социальной политики Оксана Жолнович во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Детали
Эти услуги предоставляются параллельно. Если у человека недостаточный доход и мы ему предоставляем субсидию на аренду жилья, рассчитываем также стоимость расходов на коммунальные услуги, если они составляют более 15% от его дохода, то так человек может получать и ту, и другую выплату
Напомним
С января 2025 года заработает программа «Зимняя поддержка» для ВПЛ, которые тратят более 20% доходов на аренду жилья. Государство будет компенсировать часть расходов на аренду и налогов для арендодателей при официальном договоре.