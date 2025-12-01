Oxford English Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Київ • УНН
Словник англійської мови Oxford English Dictionary обрав "rage bait" словом 2025 року. Це визначення стосується онлайн-контенту, створеного для провокування гніву та збільшення трафіку.
Словник англійської мови Oxford English Dictionary назвав словом 2025 року "rage bait" (приманка для люті), повідомили укладачі, пише УНН.
Деталі
"Очікування закінчилося - офіційним словом року Оксфордського словника 2025 року є "rage bait" (приманка для люті)", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, мовні експерти відібрали трьох претендентів - "rage bait" (приманка для люті), "aura farming" (фермерство аури) та "biohack" (біохак) - "які відображають наші розмови та турботи протягом минулого року". Після трьох днів голосування, в якому взяли участь понад 30 000 людей, експерти обрали "rage bait" (приманка для люті), враховуючи голоси, настрої громадських коментарів та аналіз наших лексичних даних.
"Rage bait" визначається як "онлайн-контент, навмисно розроблений для того, щоб викликати гнів або обурення, будучи розчаровуючим, провокаційним або образливим, зазвичай розміщений з метою збільшення трафіку або взаємодії з певною веб-сторінкою чи контентом соціальних мереж", - вказують укладачі словника.
