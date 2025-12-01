$42.270.07
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Oxford English Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає

Київ • УНН

 118 перегляди

Словник англійської мови Oxford English Dictionary обрав "rage bait" словом 2025 року. Це визначення стосується онлайн-контенту, створеного для провокування гніву та збільшення трафіку.

Oxford English Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає

Словник англійської мови Oxford English Dictionary назвав словом 2025 року "rage bait" (приманка для люті), повідомили укладачі, пише УНН.

Деталі

"Очікування закінчилося - офіційним словом року Оксфордського словника 2025 року є "rage bait" (приманка для люті)", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, мовні експерти відібрали трьох претендентів - "rage bait" (приманка для люті), "aura farming" (фермерство аури) та "biohack" (біохак) - "які відображають наші розмови та турботи протягом минулого року". Після трьох днів голосування, в якому взяли участь понад 30 000 людей, експерти обрали "rage bait" (приманка для люті), враховуючи голоси, настрої громадських коментарів та аналіз наших лексичних даних.

"Rage bait" визначається як "онлайн-контент, навмисно розроблений для того, щоб викликати гнів або обурення, будучи розчаровуючим, провокаційним або образливим, зазвичай розміщений з метою збільшення трафіку або взаємодії з певною веб-сторінкою чи контентом соціальних мереж", - вказують укладачі словника.

"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18.11.25, 12:16 • 57323 перегляди

Юлія Шрамко

