"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ
Київ • УНН
Словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary стало "парасоціальний", що описує зв'язок людини з відомою особою, яку вона не знає. Термін, що виник у 1956 році, набув популярності завдяки соціальним мережам та ШІ.
Cловник англійської мови Cambridge Dictionary назвав словом 2025 року "парасоціальний" ("parasocial"), яке визначається як зв’язок, який людина відчуває між собою та відомою людиною, яку не знає, пише УНН.
Деталі
"Чому "парасоціальний"? На ті того, як соціальні мережі посилюють близькість, яку шанувальники відчувають зі своїми улюбленими знаменитостями, а також зі зростанням популярності ШІ-компаньйонів, які можуть набувати різних особистостей, слово для позначення цих односторонніх стосунків - "парасоціальний" - отримує свій момент", - пояснюють укладачі на сайті словника.
Як зазначає BBC, як приклад можна навести "парасоціальний" інтерес, виявлений фанатами, коли співачка Тейлор Свіфт і американський футболіст Тревіс Келсі оголосили про свої заручини.
Термін з'явився 1956 року, коли американські соціологи спостерігали, як телеглядачі вступають у "парасоціальні" стосунки з екранними персонажами.
Головний редактор Колін Макінтош зазначив, що останнім часом він використовується для опису "типу відносин між людиною і нелюдиною, наприклад, знаменитістю".
"Спочатку це було академічне слово, яке досить довгий час обмежувалося академічною сферою", - додав він.
"Лише порівняно недавно воно узвичаїлося, і це одне з тих слів, на яке вплинули соціальні мережі", - вказав він.
Інші приклади, наведені словником, включають альбом Лілі Аллен West End Girl, присвячений розлуці, у якому відбився парасоціальний інтерес до її особистого життя, і виникнення парасоціальних відносин з ШІ-ботами, до яких люди ставилися як до довірених осіб, друзів чи романтичних партнерів.
Словник зафіксував сплеск інтересу до цього слова після того, як зірка YouTube IShowSpeed заблокував нав'язливу шанувальницю, назвавши її "парасоціальною людиною номер один".
До Кембриджського словника увійшли також нові слова skibidi, delulu та tradwife.
