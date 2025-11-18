"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ

$42.090.00
Ексклюзив
08:56 • 15484 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 15973 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 15218 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 16054 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 26286 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 28965 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 18089 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
20 листопада, 04:11 • 18294 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33750 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47280 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Окупанти в Криму готують учасників війни проти України для керівних посад - ЦНС
20 листопада, 02:00 • 6698 перегляди
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа
20 листопада, 03:05 • 16873 перегляди
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни
08:01 • 13207 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри
08:12 • 20235 перегляди
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph
08:42 • 9196 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 15509 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 20539 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto07:11 • 26314 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 28985 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 60489 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сергій Кислиця
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Польща
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн
19 листопада, 23:28 • 21456 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі
19 листопада, 07:49 • 45153 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"
18 листопада, 16:06 • 43194 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію
18 листопада, 16:02 • 44555 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту
18 листопада, 11:51 • 36834 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Fox News
Facebook

"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ

Київ • УНН

 • 55861 перегляди

Словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary стало "парасоціальний", що описує зв'язок людини з відомою особою, яку вона не знає. Термін, що виник у 1956 році, набув популярності завдяки соціальним мережам та ШІ.

"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ

Cловник англійської мови Cambridge Dictionary назвав словом 2025 року "парасоціальний" ("parasocial"), яке визначається як зв’язок, який людина відчуває між собою та відомою людиною, яку не знає, пише УНН.

Деталі

"Чому "парасоціальний"? На ті того, як соціальні мережі посилюють близькість, яку шанувальники відчувають зі своїми улюбленими знаменитостями, а також зі зростанням популярності ШІ-компаньйонів, які можуть набувати різних особистостей, слово для позначення цих односторонніх стосунків - "парасоціальний" - отримує свій момент", - пояснюють укладачі на сайті словника.

Як зазначає BBC, як приклад можна навести "парасоціальний" інтерес, виявлений фанатами, коли співачка Тейлор Свіфт і американський футболіст Тревіс Келсі оголосили про свої заручини.

Термін з'явився 1956 року, коли американські соціологи спостерігали, як телеглядачі вступають у "парасоціальні" стосунки з екранними персонажами.

Головний редактор Колін Макінтош зазначив, що останнім часом він використовується для опису "типу відносин між людиною і нелюдиною, наприклад, знаменитістю".

"Спочатку це було академічне слово, яке досить довгий час обмежувалося академічною сферою", - додав він.

"Лише порівняно недавно воно узвичаїлося, і це одне з тих слів, на яке вплинули соціальні мережі", - вказав він.

Інші приклади, наведені словником, включають альбом Лілі Аллен West End Girl, присвячений розлуці, у якому відбився парасоціальний інтерес до її особистого життя, і виникнення парасоціальних відносин з ШІ-ботами, до яких люди ставилися як до довірених осіб, друзів чи романтичних партнерів.

Словник зафіксував сплеск інтересу до цього слова після того, як зірка YouTube IShowSpeed ​​заблокував нав'язливу шанувальницю, назвавши її "парасоціальною людиною номер один".

До Кембриджського словника увійшли також нові слова skibidi, delulu та tradwife.

"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає07.11.25, 13:01 • 108197 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКультураУНН Lite
Музикант
Тренд
Соціальна мережа
Шлюб
Блогери
Свіфт
Сполучені Штати Америки