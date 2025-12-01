Oxford English Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит

$42.270.07
09:32 • 2882 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 4934 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 13638 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 11870 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 20530 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 34660 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 47551 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 40997 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42132 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38910 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Коваленко: Россия будет стремиться уничтожить Украину и присоединить территории, пока Путин у власти1 декабря, 01:41 • 6400 просмотра
Украинские воины сорвали попытку россиян поднять "триколор" над зданием в ВолчанскеVideo1 декабря, 02:12 • 15799 просмотра
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ1 декабря, 02:45 • 23196 просмотра
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times1 декабря, 03:12 • 11880 просмотра
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto06:15 • 10097 просмотра
публикации
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 3380 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
07:43 • 13638 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря06:00 • 20530 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 66426 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 103645 просмотра
УНН Lite
Oxford English Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 30 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 3268 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 66426 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 52009 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 68353 просмотра
Oxford English Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Словарь английского языка Oxford English Dictionary выбрал "rage bait" словом 2025 года. Это определение относится к онлайн-контенту, созданному для провоцирования гнева и увеличения трафика.

Oxford English Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит

Словарь английского языка Oxford English Dictionary назвал словом 2025 года "rage bait", сообщили составители, пишет УНН.

Подробности

"Ожидание закончилось - официальным словом года Оксфордского словаря 2025 года является "rage bait" (приманка для ярости)", - говорится в сообщении.

Как указано, языковые эксперты отобрали трех претендентов - "rage bait" (приманка для ярости), "aura farming" (фермерство ауры) и "biohack" (биохак) - "которые отражают наши разговоры и заботы в течение прошлого года". После трех дней голосования, в котором приняли участие более 30 000 человек, эксперты выбрали "rage bait" (приманка для ярости), учитывая голоса, настроения общественных комментариев и анализ наших лексических данных.

"Rage bait" определяется как "онлайн-контент, намеренно разработанный для того, чтобы вызвать гнев или возмущение, будучи разочаровывающим, провокационным или оскорбительным, обычно размещенный с целью увеличения трафика или взаимодействия с определенной веб-страницей или контентом социальных сетей", - указывают составители словаря.

"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18.11.25, 12:16 • 57323 просмотра

Юлия Шрамко

