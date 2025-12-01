Oxford English Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
Киев • УНН
Словарь английского языка Oxford English Dictionary выбрал "rage bait" словом 2025 года. Это определение относится к онлайн-контенту, созданному для провоцирования гнева и увеличения трафика.
Словарь английского языка Oxford English Dictionary назвал словом 2025 года "rage bait", сообщили составители, пишет УНН.
Подробности
"Ожидание закончилось - официальным словом года Оксфордского словаря 2025 года является "rage bait" (приманка для ярости)", - говорится в сообщении.
Как указано, языковые эксперты отобрали трех претендентов - "rage bait" (приманка для ярости), "aura farming" (фермерство ауры) и "biohack" (биохак) - "которые отражают наши разговоры и заботы в течение прошлого года". После трех дней голосования, в котором приняли участие более 30 000 человек, эксперты выбрали "rage bait" (приманка для ярости), учитывая голоса, настроения общественных комментариев и анализ наших лексических данных.
"Rage bait" определяется как "онлайн-контент, намеренно разработанный для того, чтобы вызвать гнев или возмущение, будучи разочаровывающим, провокационным или оскорбительным, обычно размещенный с целью увеличения трафика или взаимодействия с определенной веб-страницей или контентом социальных сетей", - указывают составители словаря.
