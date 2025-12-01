Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу

Українська співачка, композиторка та авторка пісень, учасниця Євробачення Олена Кучер-Тополя (співачка Alyosha) оголосила про розлучення з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею після 12 років шлюбу. Про рішення завершити стосунки артистка написала сьогодні, 1 грудня, в своєму Instagram, пише УНН.

Деталі

"Ми розлучаємося. Це зважене рішення нас обох. З великою взаємною вдячністю за все, що пройшли і створили разом!" — йдеться в заяві.

"Це цінно, це нікуди не зникне, ніколи, бо було створено в коханні. З відповідальністю і любов’ю до наших діток, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі, сторінки життя. Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей", — додають у документі.

Зазначається, що батьки будуть ставитися з однаковою відповідальністю за майбутнє своїх дітей, у взаємній повазі, підтримці, і з постійною працею над тим, щоб вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання, підтримку і любов від обох батьків.

Всі супутні майнові питання, та питання подальшого фінансового утримання дітей, з якими зіштовхуються пари при розлученні, сторони врегулювали завчасно, вчинивши гідно і справедливо по відношенню один до одного й до дітей.

"Ми розуміємо увагу, яку приверне дана новина. Проте, ми прийняли рішення про повне ігнорування будь яких подальших питань з цього приводу. Дана публікація є вичерпною. Просимо поставитись із розумінням, додаткових коментарів не надаватимемо", — йдеться в заяві.

"Ми зичимо одне одному успіхів у всіх починаннях. Жіночу аудиторію хочемо запевнити, що Тарас приклад гідності, прекрасний батько і чоловік. Чоловічу – Олена неймовірна жінка, кохана і мама. Так було і є. Впевнені, що залишиться", — додали співаки.

Довідково

У 2013 році лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя одружився зі співачкою Оленою Кучер, відомою тоді під псевдонімом Alyosha. З початком війни артистка відмовилася від сценічного імені й тепер виступає під своїм справжнім ім'ям — Олена Тополя.

У них підростають троє дітей: сини Роман та Марк, а також дочка Марія. Ромі зараз 12 років, Марку - 9, а молодшій Маші - всього 5 років.

