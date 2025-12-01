Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу

$42.270.07
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 3756 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 12695 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 11355 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 19762 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 34454 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 47346 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 40914 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42025 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 38799 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Популярнi новини
Коваленко: росія прагнутиме знищити Україну та приєднати території, доки путін при владі1 грудня, 01:41 • 5622 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo1 грудня, 02:12 • 15376 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ1 грудня, 02:45 • 22729 перегляди
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times1 грудня, 03:12 • 11424 перегляди
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto06:15 • 9256 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 2418 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня06:00 • 19762 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 65909 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 2942 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 65904 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 51837 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 68186 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 87108 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу

Київ • УНН

 • 2946 перегляди

Співачка Alyosha та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя оголосили про розлучення після 12 років шлюбу, про що Alyosha написала в Instagram 1 грудня. Пара домовилася про виховання трьох дітей та фінансові питання, не надаватиме додаткових коментарів.

Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу

Українська співачка, композиторка та авторка пісень, учасниця Євробачення Олена Кучер-Тополя (співачка Alyosha)  оголосила про розлучення з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею після 12 років шлюбу. Про рішення завершити стосунки артистка написала сьогодні, 1 грудня, в своєму Instagram, пише УНН.

Деталі

"Ми розлучаємося. Це зважене рішення нас обох. З великою взаємною вдячністю за все, що пройшли і створили разом!" — йдеться в заяві.

"Це цінно, це нікуди не зникне, ніколи, бо було створено в коханні. З відповідальністю і любов’ю до наших діток, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі, сторінки життя. Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей", — додають у документі.

Зазначається, що батьки будуть ставитися з однаковою відповідальністю за майбутнє своїх дітей, у взаємній повазі, підтримці, і з постійною працею над тим, щоб вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання, підтримку і любов від обох батьків.

Всі супутні майнові питання, та питання подальшого фінансового утримання дітей, з якими зіштовхуються пари при розлученні, сторони врегулювали завчасно, вчинивши гідно і справедливо по відношенню один до одного й до дітей.

"Ми розуміємо увагу, яку приверне дана новина. Проте, ми прийняли рішення про повне ігнорування будь яких подальших питань з цього приводу. Дана публікація є вичерпною. Просимо поставитись із розумінням, додаткових коментарів не надаватимемо", — йдеться в заяві.

"Ми зичимо одне одному успіхів у всіх починаннях. Жіночу аудиторію хочемо запевнити, що Тарас приклад гідності, прекрасний батько і чоловік. Чоловічу – Олена неймовірна жінка, кохана і мама. Так було і є. Впевнені, що залишиться", — додали співаки.

Довідково

У 2013 році лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя одружився зі співачкою Оленою Кучер, відомою тоді під псевдонімом Alyosha. З початком війни артистка відмовилася від сценічного імені й тепер виступає під своїм справжнім ім'ям — Олена Тополя.

У них підростають троє дітей: сини Роман та Марк, а також дочка Марія. Ромі зараз 12 років, Марку - 9, а молодшій Маші - всього 5 років.

Блогерка Гончарук заявила, що її медитації нібито вплинули на мирний план адміністрації президента21.11.25, 17:33 • 3230 переглядiв

Ольга Розгон

