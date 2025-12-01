Елена и Тарас Тополя разводятся после 12 лет брака

Украинская певица, композитор и автор песен, участница Евровидения Елена Кучер-Тополя (певица Alyosha) объявила о разводе с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей после 12 лет брака. О решении завершить отношения артистка написала сегодня, 1 декабря, в своем Instagram, пишет УНН.

Подробности

"Мы разводимся. Это взвешенное решение нас обоих. С большой взаимной благодарностью за все, что прошли и создали вместе!" — говорится в заявлении.

"Это ценно, это никуда не исчезнет, никогда, потому что было создано в любви. С ответственностью и любовью к нашим деткам, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные, страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей", — добавляют в документе.

Отмечается, что родители будут относиться с одинаковой ответственностью за будущее своих детей, во взаимном уважении, поддержке, и с постоянной работой над тем, чтобы они и в дальнейшем получали максимальное внимание, надлежащее воспитание, поддержку и любовь от обоих родителей.

Все сопутствующие имущественные вопросы, и вопросы дальнейшего финансового содержания детей, с которыми сталкиваются пары при разводе, стороны урегулировали заблаговременно, поступив достойно и справедливо по отношению друг к другу и к детям.

"Мы понимаем внимание, которое привлечет данная новость. Однако, мы приняли решение о полном игнорировании любых дальнейших вопросов по этому поводу. Данная публикация является исчерпывающей. Просим отнестись с пониманием, дополнительных комментариев не будем предоставлять", — говорится в заявлении.

"Мы желаем друг другу успехов во всех начинаниях. Женскую аудиторию хотим заверить, что Тарас пример достоинства, прекрасный отец и муж. Мужскую – Елена невероятная женщина, любимая и мама. Так было и есть. Уверены, что останется", — добавили певцы.

Справка

В 2013 году лидер группы "Антитела" Тарас Тополя женился на певице Елене Кучер, известной тогда под псевдонимом Alyosha. С началом войны артистка отказалась от сценического имени и теперь выступает под своим настоящим именем — Елена Тополя.

У них подрастают трое детей: сыновья Роман и Марк, а также дочь Мария. Роме сейчас 12 лет, Марку - 9, а младшей Маше - всего 5 лет.

Блогер Гончарук заявила, что ее медитации якобы повлияли на мирный план администрации президента