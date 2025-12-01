Елена и Тарас Тополя разводятся после 12 лет брака

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Эксклюзив
07:43 • 6212 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 6254 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 14644 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 32147 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 45279 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 39855 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 41040 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38215 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 36377 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 42958 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.7м/с
88%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Никаких дедлайнов ни для одной из сторон: Трамп прокомментировал переговоры по «мирному соглашению»30 ноября, 22:55 • 12754 просмотра
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном: появилась реакция МИД УкраиныPhoto30 ноября, 23:58 • 16646 просмотра
Украинские воины сорвали попытку россиян поднять "триколор" над зданием в ВолчанскеVideo1 декабря, 02:12 • 12849 просмотра
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ1 декабря, 02:45 • 20088 просмотра
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times03:12 • 7796 просмотра
публикации
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
07:43 • 6208 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря06:00 • 14642 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 62513 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 101020 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 82992 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Елена и Тарас Тополя разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 2 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 62516 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 50645 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 67020 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 85965 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Шахед-136
The New York Times

Елена и Тарас Тополя разводятся после 12 лет брака

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Певица Alyosha и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя объявили о разводе после 12 лет брака, о чем Alyosha написала в Instagram 1 декабря. Пара договорилась о воспитании троих детей и финансовых вопросах, не будет давать дополнительных комментариев.

Елена и Тарас Тополя разводятся после 12 лет брака

Украинская певица, композитор и автор песен, участница Евровидения Елена Кучер-Тополя (певица Alyosha) объявила о разводе с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей после 12 лет брака. О решении завершить отношения артистка написала сегодня, 1 декабря, в своем Instagram, пишет УНН.

Подробности

"Мы разводимся. Это взвешенное решение нас обоих. С большой взаимной благодарностью за все, что прошли и создали вместе!" — говорится в заявлении.

"Это ценно, это никуда не исчезнет, никогда, потому что было создано в любви. С ответственностью и любовью к нашим деткам, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные, страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей", — добавляют в документе.

Отмечается, что родители будут относиться с одинаковой ответственностью за будущее своих детей, во взаимном уважении, поддержке, и с постоянной работой над тем, чтобы они и в дальнейшем получали максимальное внимание, надлежащее воспитание, поддержку и любовь от обоих родителей.

Все сопутствующие имущественные вопросы, и вопросы дальнейшего финансового содержания детей, с которыми сталкиваются пары при разводе, стороны урегулировали заблаговременно, поступив достойно и справедливо по отношению друг к другу и к детям.

"Мы понимаем внимание, которое привлечет данная новость. Однако, мы приняли решение о полном игнорировании любых дальнейших вопросов по этому поводу. Данная публикация является исчерпывающей. Просим отнестись с пониманием, дополнительных комментариев не будем предоставлять", — говорится в заявлении.

"Мы желаем друг другу успехов во всех начинаниях. Женскую аудиторию хотим заверить, что Тарас пример достоинства, прекрасный отец и муж. Мужскую – Елена невероятная женщина, любимая и мама. Так было и есть. Уверены, что останется", — добавили певцы.

Справка

В 2013 году лидер группы "Антитела" Тарас Тополя женился на певице Елене Кучер, известной тогда под псевдонимом Alyosha. С началом войны артистка отказалась от сценического имени и теперь выступает под своим настоящим именем — Елена Тополя.

У них подрастают трое детей: сыновья Роман и Марк, а также дочь Мария. Роме сейчас 12 лет, Марку - 9, а младшей Маше - всего 5 лет.

Блогер Гончарук заявила, что ее медитации якобы повлияли на мирный план администрации президента21.11.25, 17:33 • 3227 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКультураУНН Lite
Музыкант
Социальная сеть
Война в Украине
Брак