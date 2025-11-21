Блогер Гончарук заявила, что ее медитации якобы повлияли на мирный план администрации президента
Киев • УНН
Украинская блогерша в шутку сообщила подписчикам, что ее медитации способствовали формированию мирного плана, принятого администрацией президента. Она написала об этом в своем блоге, называя себя "духовным миллионером".
Детали
Известная блогерша, называющая себя "духовным миллионером", утверждает, что намедитировала мирный план.
Сегодня новость о мирном плане. О новом, который поддержала администрация президента. Попрошу! И это мы только один раз сделали медитацию
