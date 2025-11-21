Блогер Гончарук заявила, что ее медитации якобы повлияли на мирный план администрации президента

Украинская блогерша Богдана Гончарук в шутку сообщила своим подписчикам, что ее медитации якобы способствовали формированию мирного плана, который приняла администрация президента. Об этом она написала в своем блоге, передает УНН.

Известная блогерша, называющая себя "духовным миллионером", утверждает, что намедитировала мирный план.

Сегодня новость о мирном плане. О новом, который поддержала администрация президента. Попрошу! И это мы только один раз сделали медитацию