В рф осудили чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко по обвинению в "госизмене" - ВВС

$42.150.00
48.520.00
ukenru
11:14 • 4592 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
11:08 • 9506 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
10:59 • 13456 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 22263 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 38454 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 33677 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 35276 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 30814 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 39457 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19738 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.8м/с
95%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским22 ноября, 03:32 • 13186 просмотра
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людейPhoto22 ноября, 04:03 • 17996 просмотра
Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"22 ноября, 04:20 • 13659 просмотра
РФ ночью атаковала пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией: есть пострадавшие и разрушенияPhoto06:49 • 10899 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 10361 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 36759 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 31223 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 39435 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 46281 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 44250 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo08:13 • 8850 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 10648 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 36759 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 38907 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 53093 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Шахед-136

В рф осудили чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко по обвинению в "госизмене" - ВВС

Киев • УНН

 • 9332 просмотра

Спортсменка, имеющая паспорт рф, но выступавшая за Украину, получила 19 лет лишения свободы, а также штраф в 1 млн рублей. Ее обвиняют в "государственной измене" в пользу Украины.

В рф осудили чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко по обвинению в "госизмене" - ВВС
Фото: Юлия Лемещенко/ВК

В россии к 19 годам заключения приговорили чемпионку Украины по пауэрлифтингу по обвинению в "государственной измене". Речь идет о 42-летней Юлии Лемещенко, имеющей российский паспорт, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Также женщине назначили штраф в размере 1 млн рублей. Ее обвинили в причастности к подрыву ЛЭП под санкт-петербургом и слежке за российским военным в воронеже.

По версии следствия, после полномасштабного российского вторжения в Украину женщина якобы прошла обучение в Киеве, а затем приехала в россию для совершения диверсий. За это, как утверждают российские силовики, ей пообещали украинское гражданство.

Сообщается, что Лемещенко признала фактическую сторону обвинения, но заявила, что "с моральной стороны" виновной себя не считает, поскольку защищала свой дом - город Харьков.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в россии заочно вынесли реальный приговор блогеру юрию дудю, которого до того признали "иноагентом". Причиной стали штрафы за публикации без "иноагентской" плашки и три поста в соцсетях.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Графики отключений электроэнергии
Социальная сеть
Война в Украине
Отключение света
Блогеры
Электроэнергия
Украина
Киев
Харьков