В рф осудили чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко по обвинению в "госизмене" - ВВС
Киев • УНН
Спортсменка, имеющая паспорт рф, но выступавшая за Украину, получила 19 лет лишения свободы, а также штраф в 1 млн рублей. Ее обвиняют в "государственной измене" в пользу Украины.
В россии к 19 годам заключения приговорили чемпионку Украины по пауэрлифтингу по обвинению в "государственной измене". Речь идет о 42-летней Юлии Лемещенко, имеющей российский паспорт, сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Подробности
Также женщине назначили штраф в размере 1 млн рублей. Ее обвинили в причастности к подрыву ЛЭП под санкт-петербургом и слежке за российским военным в воронеже.
По версии следствия, после полномасштабного российского вторжения в Украину женщина якобы прошла обучение в Киеве, а затем приехала в россию для совершения диверсий. За это, как утверждают российские силовики, ей пообещали украинское гражданство.
Сообщается, что Лемещенко признала фактическую сторону обвинения, но заявила, что "с моральной стороны" виновной себя не считает, поскольку защищала свой дом - город Харьков.
